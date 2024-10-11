إيلاف من الرياض: من المعروف أن صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية تشهد ازدهارًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى الترفيه كأداة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.

هذه الرؤية الطموحة ساهمت في ظهور العديد من الفعاليات العالمية والأحداث الثقافية التي وضعت المملكة على الخريطة العالمية للترفيه.

الشركة السعودية Jazo PR والتي تم افتتاح مقرها الاول في الرياض تسعى لتكون حلقة الوصل بين الفضاء الإبداعي والإعلام، مما يجعلها الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الشراكة. وبالتعاون معGetty Images(المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمزGETY) والتي تمتلك أرشيفًا ضخمًا من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس الأحداث العالمية.

محتوى ترفيهي سعودي

ستعمل Jazo PR على تسليط الضوء على الفعاليات الفنية والثقافية القوية التي تُقام في المملكة من خلال التعاون مع المصورين المحليين لإنشاء محتوى ترفيهي سعودي ذو جودة عالية.

عملتJazo PR وGetty Images لسنوات عديدة على خدمة احتياجات العلامات التجارية الكبرى والمواهب، وعرضها في أفضل حالاتها من خلال الصور والفيديوهات الرائعة التي تم التقاطها في أحداث عالمية مثل مهرجان كان السينمائي ومهرجان البندقية السينمائي.

التغطية المرئية تعزز الترويج

ولايخفى علينا دور التغطية المرئية الحديثة في أي استراتيجية ترويجية ناجحة إذ تساعد الصور والفيديو في نقل المشاعر والقصص بشكل أسرع وأكثر فعالية من النصوص. ومن خلال هذه الشراكة مع Getty Images، ستتمكن Jazo PR من تقديم محتوى مرئي مبتكر وجذاب يُظهر سحر وجمال المشهد الترفيهي السعودي والذي سيتيح للجمهور العالمي فرصة التعرف على الثقافة والفنون السعودية بطريقة ممتعة وتفاعلية.

إظهار الثقافة السعودية للعالم

علق لوران بوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jazo PR على هذه الشراكة قائلاً: "يشرفني أن تتعاون Getty Images معنا لجلب خبرتها الفريدة وإبداعها في مجال الإنتاج الترفيهي وخدمات المحتوى إلى المملكة العربية السعودية حيث ستعمل هذه الشراكة على خلق وعي عالمي حول صناعة الترفيه المزدهرة في المملكة العربية السعودية، وإظهار أفضل المواهب والثقافة السعودية للعالم بينما تحقق البلاد رؤيتها لعام 2030".

واضافت ليزا ماري راي، مديرة الترفيه الأولى في Getty Images قائلةً: "نحن فخورون بالشراكة مع Jazo PR لجلب خبرتنا في المحتوى المرئي إلى المملكة العربية السعودية وعرض صناعة الترفيه في البلاد للعالم، حيث ان العملاء مثل مسؤولو الدعاية والعلامات التجارية ومنظمو المهرجانات، يثقون بنا لالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة لمواهبهم وأحداثهم، والتي نوزعها على المؤسسات الإعلامية حول العالم في الوقت الفعلي تقريبًا.نحن متحمسون لجلب هذه القدرات إلى المملكة العربية السعودية والعمل مع المصوّرين المحليين ومصوّري الفيديو الذين يلتقطون بالفعل مجموعة متزايدة من الأحداث البارزة في المملكة".

Jazo PR هي شركة استشارات عالمية في مجال العلاقات العامة أنشأها Laurent Boyeوالذي عمل مع العديد من أفضل المواهب والأفلام في صناعة الترفيه العالمية.

افتتح Boye مؤخرًا فرع Jazo PR في الرياض من خلال المبادرات السعودية الجديدة الصديقة للأعمال، بعد أن قضى وقته بين لوس أنجلوس والمملكة العربية السعودية.

غيتي تغطي 70000 حدث ترفيهي سنويًا

تعد Getty Images شريكًا موثوقًا للعديد من الأحداث الترفيهية الكبرى حيث يتواجد منشئو المحتوى في كل حدث ترفيهي كبير على مستوى العالم، بدءًا من احتفالات توزيع الجوائز إلى أسابيع الموضة وحتى مهرجانات الأفلام، ويغطون ما يقرب من 70000 حدث ترفيهي سنويًا ويقيمون شراكات مع العلامات التجارية الكبرى في استراتيجية المحتوى الإبداعي.

تعتبر هذه الشراكة بداية فصل جديد في تاريخ صناعة الترفيه في السعودية، حيث يمكن أن تعمل كمنصة لانطلاق العديد من المشاريع والفرص المستقبلية. ومن خلال الموارد والقدرات التي ستوفرها Getty Images ، ستتمكن Jazo PR من تحقيق رؤية أكبر وأكثر طموحًا حيث ان التوسع والتنوع في صناعة الترفيه يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة، وبالتعاون مع عمالقة مثل Getty Images، يمكننا أن نتوقع رؤية المملكة تتألق على الساحة العالمية بصور جديدة ومبدعة.

وفي الختام، تمثل شراكة Jazo PR وGetty Images نموذجًا حيًا للتعاون المثمر الذي يسهم في تعزيز دور المملكة العربية السعودية كوجهة ترفيهية متقدمة. إننا بانتظار رؤية الفعاليات القادمة التي ستُحدث صدى عالميًا، حيث ستُحاكي هذه الفعاليات الطموحات الثقافية والاقتصادية فيالسعودية وتعكس التنوع العضوي الذي تتمتع بهالمملكة.