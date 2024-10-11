إيلاف من الرياض: مع لجنة تحكيم تضم ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف، ومن استوديوهات MBC الجديدة بحي النرجس في الرياض، ينطلق ابتداءً من 16 تشرين الأول (أكتوبر) الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent الذي يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيهاً وحماساً ومتعة.

ناصر القصبي

أعرب ناصر القصبي عن سعادته للعودة إلى البرنامج مضيفاً: "هناك برامج باتت بمثابة محطات في تاريخ الإعلام وحققت نسب مشاهدة ومتابعة وتفاعل غير مسبوق، وArabs Got Talent هو حتماً أحد أبرز تلك البرامج

وأضاف: "أعتقد أن عودتنا ستخلق حنيناً لدى الناس إلى البرنامج بعد فترة انقطاع."

وحول انضمام باسم يوسف إلى لجنة التحكيم، علّق ناصر القصبي: "سيمنح انضمام باسم يوسف قيمة مميزة للبرنامج، لا سيما بسبب الكيمياء اللطيفة التي تولّدت بيننا كأعضاء لجنة التحكيم، ولعلّ روح باسم الجميلة خلقت توليفة عفوية وفورية. ما يميز باسم هو الذكاء الحاد وحضوره الفريد، فهو شخص حقيقي وأحيّيه على أدائه المميز."

المواهب تجعل الأجواء أكثر سخونة

واستطرد ناصر القصبي: "برنامجنا يعتمد في نجاحه على حجم المواهب، فكلما كان مستوى المواهب أعلى، كلما كان جو البرنامج أكثر سخونةً وكذلك تكون المنافسة، الأمر الذي ينعكس على المُشاهدة من جهة، وعلى أدائنا كلجنة تحكيم من جهة أخرى، فنحن نتفاعل مع المشتركين، شأننا في ذلك شأن المشاهدين من عشاق المواهب المتميزة والمتفرّدة." وختم القصبي: "جمهورنا بانتظار موسم حافل، وأتمنى أن يكون الموسم السابع جديراً بانتظار الجمهور ومحبته وثقته."

نجوى كرم:

تستهل نجوى كرم حديثها قائلةً: "عودتنا إلى الموسم السابع مليئة بالطاقة، فالبرنامج بات جزءاً من حياتنا الفنية والشخصية". وأضافت: "نحن سعداء بالمشاركة مع المشتركين في هذا الموسم، أما تقييم أدائهم فسيكون تحت أسماع وأنظار الجمهور الذي نعتبره الحكم الحقيقي والقادر على تحديد مستوى المشاركة.

وحول تعاطفها وجدانياً مع المشتركين، علقت نجوى كرم: "تعاطفي مع المشتركين ليس دوراً ألعبه في البرنامج بل هي شخصيتي الحقيقية، فأنا دائمة التعاطف مع الآخرين وخاصةً الضعفاء.

باسم انسانية وصرامة

وحول مشاركة باسم يوسف في هذا الموسم، أعربت نجوى عن تثمينها للجانب الإنساني في شخصية باسم عموماً في موازاة صرامته أحياناً، مؤكدةً في الوقت نفسه أن العاطفة وحدها لا تجدي في تقييم المشتركين، لذا سيجد المشاهدون في أداء لجنة التحكيم مزيجاً من التعاطف والحسم، فالقرارات الحاسمة يجب أن تكون مقترنة بالمسؤولية من قبل اللجنة، لذا، فنحن أحياناً نقسو على أنفسنا لنقول "لا" لأحدهم عندما يكون ذلك لمصلحة البرنامج والمشاهدين.

وحول التفاهم بين أعضاء لجنة التحكيم، قالت نجوى كرم: "تتميز لجنة التحكيم بكونها متفاهمة بالشكل والجوهر والمضمون، فنحن نكمّل بعضنا البعض، والروح الإيجابية السائدة بيننا ترتقي بأداء البرنامج في المحصلة." وختمت نجوى موجهةً رسالة إلى المشتركين، معتبرةً أن الموهبة قد تُخلق مع الإنسان، ولكن عليه العمل على تنميتها وصقلها، وأنا على ثقة بأن الموسم السابع سيعجب الناس.

فنحن كلجنة تحكيم نُعدّ أول المتلقّين، وأؤكد بأن المواهب المتقدمة هذا الموسم تتميز جميعها بفرادتها وتألقها ومستوى أدائها المتقارب، وعموماً سيجد المشتركون أنفسهم بين يديّ الجمهور في النهائيات، وذلك عندما يصبح الجمهور هو الحكم وصاحب القرار."

باسم يوسف:

يوضح باسم يوسف أن علاقته بـ Arabs Got Talent قديمة، ويضيف: "كنتُ من متابعي البرنامج وأحد عشاقه منذ بداياته، وأتوجه بالتحية لأحمد حلمي، وعلي جابر الذي نفتقده جميعاً".

وأضاف باسم يوسف: "تربطني علاقة طيبة بناصر القصبي عمرها أكثر من 12 سنة، ولطالما وددت أن أعمل معه إلى أن جاءت الفرصة المناسبة اليوم.. لذا، هناك كيمياء قوية بيننا فهو ممثل كوميدي قدير وقديم، وأنا أتعلم منه على المنصة، ويمكن القول بأننا نكمّل بعضنا البعض، فهناك تناسق عفوي غير متّفق عليه بيننا.

نجوى امبراطورية وبرنسيسة

أما نجوى كرم فهي "امبراطورة" و"برنسيسة"، لذا فإن التفاعل والديناميكية بيننا جميعاً منقطعة النظير سوءاً أمام الكاميرا أو خلفها." واستطرد باسم يوسف: "أنا سعيد للغاية بأن أكون جزءاً من هذه التجربة الجميلة، رغم أنه من أصعب الأمور عليّ أن أكون حكماً يقيّم مواهب الآخرين، فكل من يعتلي مسرح البرنامج لا بد وأنه قد تعب على نفسه جداً وأعدّ العدة لهذا الظهور، ولعل الصعوبة في هذه الحال بالنسبة لي ليس في أن أقول "نعم" لتلك الموهبة بل أن أقول "لا" إذا كانت لا تستحق المنافسة مع الآخرين".

لا أحب وجع المشاركين

وحول طريقة أدائه شخصياً في البرنامج كعضو لجنة تحكيم، يوضح باسم يوسف: "أحاول السير على خط رفيع أوازن فيه بين إدخال البهجة إلى قلوب المشاهدين والمشاركين، مع حرصي في الوقت نفسه على عدم تقييم المواهب بطريقة مؤلمة قد توجعهم، ولكن في بعض الأحيان قد أكون صارماً مع البعض"

مقدمة البرنامج ريا أبي راشد

تقول ريا أبي راشد التي قدّمت البرنامج عبر مواسم متعاقبة: "أول انطباع لي عن الموسم السابع هو رد فعل الجمهور الإيجابي بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات." وأضافت ريا: "أنا بانتظار الموسم السابع كما ينتظره الجمهور فجميعنا نحب كل ما هو مختلف ومتميز وغير متوقع، ودعونا نتذكر أنه خلال المواسم الاولى من Arabs Got Talent لم تكن مواقع التواصل بالقوة والانتشار التي هي عليه اليوم.

لذا سنتابع هذه المرة أصداءً غير مسبوقة لكل حلقة وكل مشترك متميز." وختمت ريا: "أدائي في البرنامج كإعلامية يختلف بشكله الاحترافي عن أدائي في المقابلات التي أجريها مع مشاهير العالم وغيرهم، ففي Arabs Got Talent تحديداً نجد أن العاطفة تمتزج بالمهنية، فقد نفرح من قلوبنا ونضحك حيناً ونبكي بتأثر أحياناً، وهذا أكثر ما يميز البرنامج ويمنحه الخصوصية والتفرّد".

جدير بالذكر أن الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب.

ويُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على MBC1 و"MBC مصر"، و"MBC العراق"، كل أربعاء في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

كما يُعرض MBC5، كل أربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرباط.