إيلاف من الرياض: كرّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة السعودية، النجم المسرحي الإماراتي أحمد الجسمي، نظير إسهاماته البالغة في الارتقاء بمجال المسرح الخليجي. وذلك في إطار أعمال مهرجان المسرح الخليجي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى.

كما كُرّم من المملكة العربية السعودية؛ الكاتب المسرحي الأستاذ فهد ردة الحارثي، ومن مملكة البحرين كُرّم المسرحي الراحل إبراهيم غلوم، وقد تسلم الجائزة نجله أنمار غلوم. ومن سلطنة عمان كُرّم الكاتب والمخرج المسرحي عماد الشنفري، ومن دول قطر كُرّم الكاتب المسرحي صالح المناعي، ومن دولة الكويت كُرّم الفنان المسرحي محمد جابر.

يتضمن المهرجان عدة عروض مسرحية وندوات فكرية وورش تدريبية وحفلي افتتاح وختام. كما تتنافس فيه الفرق المسرحية المرشحة من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي للفوز بالجائزة التي سيعلن عن الفائزين بها في حفل الختام.