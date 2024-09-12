إيلاف من الرياض: شهد حفل افتتاح النسخة الرابعة عشر من مهرجان المسرح الخليجي في جامعة الأميرة نورة بالرياض تكريم عدد من الشخصيات البارزة في المشهد المسرحي الخليجي، والتي ساهمت في تطوير وإثراء المسرح على مدار عقود.



تكريم رواد المسرح الخليجي

رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، سلطان البازعي، قام بتسليم الجوائز، مما أضفى جوًا من الفخر والاحتفاء على المناسبة.

من بين المكرمين، كان الكاتب والناقد البحريني الراحل إبراهيم عبد الله غلوم، الذي تم تكريمه لدوره الكبير في تأسيس المهرجان وتأثيره في تطوير المسرح البحريني والخليجي. تسلم الجائزة نجله أنمار إبراهيم غلوم، في لحظة مؤثرة أظهرت التقدير العميق لإسهامات والده.



أبرز المكرمين في المهرجان

كما شمل التكريم أسماء لامعة أخرى في المسرح الخليجي، من بينها الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي، الذي تألق في المسرح منذ السبعينيات. والمخرج البحريني إبراهيم خلفان، الذي أسس "مسرح الصواري" وقاد حركة المسرح التجريبي في البحرين. إلى جانب الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي، الذي يعتبر من أعمدة المسرح السعودي والعربي، والمخرج العماني عماد الشنفري، والكاتب المسرحي القطري صالح المناعي، والممثل الكويتي محمد جابر الصخي.

هذا التكريم يعكس تقديرًا كبيرًا لمسيرة هؤلاء الرواد، الذين ساهموا في بناء المسرح الخليجي وتطويره عبر سنوات من العطاء والابتكار.

ندوة حوارية: قصص الرواد وتطلعات المستقبل

في ثاني أيام المهرجان، عقدت ندوة حوارية مميزة شهدت مشاركة الشخصيات المكرمة، حيث تحدثوا عن بداياتهم المهنية وتطلعاتهم المستقبلية. الممثل الكويتي محمد جابر الصخي شارك تجربته الأولى في عام 1958 مع الممثل الراحل محمد النشمي. بينما تحدث النجم الإماراتي أحمد الجسمي عن بداياته في المسرح المدرسي وكيف أن المسرح الإماراتي شهد تطوراً كبيراً بدعم حكومي.



الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي روى قصته مع المسرح المدرسي، مشيرًا إلى دوره في تأسيس "فرقة مسرح الطائف" وكتابة أول مقالة صحفية عن المسرح في السعودية. من جانبه، أوضح الكاتب القطري صالح المناعي أنه ركز على التأليف أكثر من التمثيل، حيث كتب أكثر من 70 نصًا مسرحيًا. أما الممثل العماني عماد الشنفري، فقد عبر عن شغفه بالتفاعل الحي مع الجمهور في المسرح الذي يجعله يتفوق على التلفزيون في القدرة على تقديم تجربة فريدة.



شهادات تقدير وتأثير متبادل

نزار غلوم، نجل المسرحي الراحل إبراهيم غلوم، عبر عن تقديره لتكريم والده من قبل المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس تقدير المملكة لإسهامات المبدعين الخليجيين.



استمرار المهرجان وبرنامج العروض المسرحية

انطلق المهرجان الثلاثاء 10 أيلول (سبتمبر)، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية ويستمر لمدة ثمانية أيام. يشارك في المهرجان فرق مسرحية من جميع دول الخليج، حيث يقدم كل فريق عرضاً مسرحياً يمثل دولته، إلى جانب مراسم الافتتاح والختام. يهدف المهرجان إلى تعزيز الحراك الفني وترسيخ مكانة المسرح كجزء أصيل من الثقافة الخليجية.