إيلاف من الرياض: كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تفاصيل "موسم الرياض 2024" الذي ستنطلق فعالياته في 12 أكتوبر المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في منطقة "فيا رياض"، إحدى مناطق الموسم، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.



مناطق ترفيهية جديدة

أعلن آل الشيخ أن موسم الرياض لهذا العام سيشمل 14 منطقة ترفيهية على مساحة تزيد عن 7.2 مليون متر مربع، حيث تم إبرام 4200 عقد مع 2100 شركة، 95% منها محلية. كما سيتم تنظيم 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات متنوعة. وأشاد بالشريك الاستراتيجي للموسم شركة صلة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والشريك الإبداعي BIG TIME، والشريك الإعلامي شركة الوسائل السعودية (SMC).

توسعات في "المملكة أرينا"

أوضح تركي آل الشيخ أن منطقة "المملكة أرينا" ستشهد توسعة بنسبة تتجاوز 40%، لتستوعب أكثر من 27 ألف متفرج. وستحتضن المنطقة 4 بطولات عالمية، من بينها نزال "IV CROWN SHOWDOWN" لتحديد بطل العالم في وزن الخفيف الثقيل في الملاكمة، بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر الأفريقي 2024، والنزال المرتقب بين تايسون فيوري وأولكسندر أوزيك.



"THE VENEU" وفعاليات متميزة

وأشار آل الشيخ إلى أن منطقة "THE VENEU"، التي بنيت في 50 يوماً، ستستوعب 8 آلاف شخص وستستضيف 7 فعاليات بارزة. من بين هذه الفعاليات بطولة التنس "سيكس كينج سلام"، وحدث الموضة "1000 موسم وموسم" بالشراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب، وحفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في نسخته الخامسة. كما ستستضيف المنطقة عرض المصارعة WWE CROWN JEWEL & RAW، وبطولة القتال النهائي UFC، إضافة إلى فعالية "POWER SLAP"، وحفل توزيع جوائز "Effie Awards" للتسويق.



توسعات في "بوليفارد وورلد" و"بوليفارد سيتي"

كما أعلن آل الشيخ عن توسعات جديدة في منطقة "بوليفارد وورلد"، مع إضافة 5 مناطق جديدة تشمل السعودية وتركيا وإيران وأفريقيا وكورشوفيل، ليصبح العدد الإجمالي 19 منطقة. وستضم المنطقة 300 مطعم ومقهى وأكثر من 1400 محل تجاري و21 فعالية جديدة. وفي "بوليفارد سيتي"، حققت الفعاليات قفزة بنسبة 70% مع تقديم أكثر من 40 تجربة وفعالية جديدة، و25 مطعماً ومقهى، و12 مسرحية، و12 حفلة غنائية. كما ستستضيف المنطقة ليلة ستاند أب كوميدي مع نجم "باد بويز" مارتن لورنس، وتجربة "المحقق كونان"، وعروضاً موسيقية بقيادة هانز زيمر، ومعرض الديناصور العملاق "أولولو".

البطولات الرياضية والمسرحيات

وأوضح آل الشيخ أن منطقة "بوليفارد سيتي" ستستضيف بطولات رياضية بارزة مثل بطولة موسم الرياض بريمر بادل P1k، وبطولة ماستر العالم للسنوكر، بالإضافة إلى تجربة تفاعلية لممارسة لعبة البادل بالشراكة مع كريستيانو رونالدو. وأشار إلى استمرار التميز في المسرحيات، بمشاركة نجوم من الصف الأول مثل إسعاد يونس ومحمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وغيرهم.

مشروع BLVD Business Park ومنطقة "بوليفارد رن واي"

كما كشف آل الشيخ عن تصاميم مشروع BLVD Business Park الذي سيكون مقراً للعديد من الجهات والشركات المحلية والعالمية. كما أعلن عن تفاصيل منطقة "بوليفارد رن واي" التي ستقام بجانب منطقة بوليفارد سيتي على مساحة 140 ألف متر مربع وستضم ثلاث طائرات عملاقة تم تحويلها إلى محلات تجارية ومطاعم و13 تجربة تفاعلية.

تحسينات في "وندر جاردن" وتطوير "فيا رياض"

أكد آل الشيخ أن التحسينات مستمرة في "وندر جاردن" لتلبية الإقبال الكبير من الجمهور، حيث ستستوعب المنطقة 23 ألف شخص وستضم أكثر من 60 عرضاً مسرحياً ومتجولاً و65 لعبة وتجربة. كما أعلن عن تكييف كامل لمنطقة "فيا رياض" بحلول صيف 2025، مع افتتاح مطاعم ومقاهي جديدة مثل برنجاك وقهوة باي صوفا، وإقامة معرض كريستيان ديور في منطقة المربع التاريخية.



تجارب فريدة

وأعلن آل الشيخ عن افتتاح منطقة "ذا جروفز" في حي الرفيعة، ومنطقة "Dunes of Arabia" لعشاق رمال الصحراء، التي ستقدم تجارب غامرة مثل التزلج على الرمال وركوب الجمال. كما سيعاد تنظيم مهرجان الكلاب هذا العام بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 شخص، بمشاركة 350 كلباً في خمس بطولات عالمية.

المناطق المجانية

ستكون حديقة الحيوانات بالرياض جزءاً من المناطق المجانية في الموسم، مع فعالية "رياض زو" التي ستزيد من الطاقة الاستيعابية إلى 12 ألف زائر. كما ستستضيف حديقة السويدي ثقافات من 9 دول بالتعاون مع وزارة الإعلام، وستقدم سوق الأولين تجربة تسوق وعروضاً شعبية تعكس الهوية السعودية.