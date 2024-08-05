إيلاف من الرياض: تستعد العاصمة الرياض لاستقبال عشاق الصقارة من مختلف أنحاء العالم، حيث ينطلق غداً، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، بمشاركة ما يزيد على 35 مزرعة إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، خلال الفترة من 5 إلى 24 أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

ويجمع المزاد على مدى 20 يوماً، نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدثٍ هو الأكبر من نوعه عالمياً، الذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للصقور والصقارين.

وسيشهد المزاد؛ الذي حقق خلال السنوات الثلاث السابقة مبيعات تجاوزت 18 مليون ريال، مشاركة مزارع إنتاج عالمية جديدة وإيجاد فرص تجارية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المنتجين والمستثمرين في هذا المجال على المستوى المحلي والعالمي، حيث يجرى مزاد تنافسي مباشر وسريع بحضور الصقارين والمنتجين والمهتمين من المملكة ومختلف دول العالم، وتنقل فعاليات المزاد من خلال القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النادي قد أعلن عن انطلاق فعالياته للموسم 2024 - 2025 ؛ التي تشمل كأس نادي الصقور 2024 التي تقام لأول مرة في محافظة حفر الباطن، بالإضافة إلى معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وكأس العلا للصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، التي تأتي ضمن مساعي النادي لاستدامة موروث الصقارة محلياً وعالمياً، وصونه ونقله للأجيال القادمة.

