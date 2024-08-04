إيلاف من الرياض: أعلن "برنامج الرياض آرت" عن بدء استقبال طلبات المشاركة في ملتقى طويق الدولي للنحت في نسخته "السادسة" خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2024، تحت شعار "من حينٍ لآخر"، والذي يعد منصة يلتقي بها نخبة من فناني النحت من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار المملكة لـتكون جزءاً من المشهد الفني الثقافي للعاصمة الرياض.

ويُعد ملتقى طويق الدولي للنحت أحد مشاريع "برنامج الرياض آرت" الذي يُعد بدوره أحد مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19مارس 2019، بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بنسلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويأتي ملتقى طويق الدولي للنحت في كل نسخة من كل عام بشكلٍ يصوّر مشهداً فنياً استثنائياً يهدف إلى احتضان المواهب الوطنية والعالمية، ويرسّخ أثرهم في المشهد الثقافي لعاصمة المملكة من خلال تقديم فرصاً متنوعة للفنانين في صناعة أعمال إبداعية مستدامة تساهم في تطوير وإثراء مدينة الرياض، وتحسين جودة حياة سكان وزوّار المدينة وإشاعة الفرح والبهجة في حياتهم اليومية.

شهد ملتقى طويق للنحت في نسخه الخمس السابقة، مشاركة واسعة من الفنانين من داخل المملكة ومن كافة أنحاء العالم، حيث بلغ عدد مشاركات الفنانين أكثر من 120مشاركة، مما يعكس أهمية الملتقى في مشهد النحت العالمي.

الجدير بالذكر أن الملتقى يُقام تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنيين وهم: القيّم الفني لملتقى طويق الدولي للنحت سيباستيان بيتانكورمونتويا والقيّم الفني المشارك لملتقى طويق الدولي للنحت الدكتورة منال الحربي، بالإضافة إلى لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الفن والنحت تتولى دراسة طلبات المشاركة وتقييمها واختيار القائمة النهائية للفنانين المشاركين.

وللمزيد من المعلومات حول آلية التقديم للمشاركة في "ملتقى طويق للنحت 2025"، يمكنكم زيارة موقع "برنامج الرياض أرت" على الرابط التالي:

https://riyadhart.sa/ar/opencall/tuwaiq-sculpture-2025-open-call/