إيلاف من بيروت: تحت عنوان "أنا لبناني" عاد مهرجان بياف 2024 لتكريم الإنجازات اللبنانية من قلب بيروت وعلى مشارف الآثار الرومانية وسط بيروت، أحيت "بياف" (مهرجانات بيروت الدّولية) نسختها الـ11؛ وبعد غيابها ٥ سنوات عن لبنان لظروف قسرية، عادت ورغم كل الأوضاع لتتألق من جديد.

وقد شهدت فعاليات هذا المهرجان حضور نجوم الفن في لبنان. وكُرّمت خلاله 24 شخصية فنية وإعلامية واجتماعية. وكان لإيلاف مقابلات ودردشات خاصة وحصرية مع العديد من الفنانين المكرمين لحظة وصولهم على السجادة الحمراء. تشاهدونها في هذا التقرير الذي عبروا من خلاله عن افتخارهم بكونهم لبنانيين.

واستلهم "بياف" جوائزه المقدمة لـ24 من المشاهير من 24 غيرهم راحلين. وكان لافتاً في هذه الدورة أن جميع المكرمين وغالبية من سلّموهم جوائزهم كانوا لبنانيين. والهدف من ذلك هو الإشارة إلى أن في لبنان كنوزاً كثيرة.

وصُمّمت هذه الدورة خصّيصاً لأجل لبنان واللبنانيين. وذلك من باب الإشارة إلى أن شعب لبنان خلّاق ولديه القدرة على الإبداع!