إيلاف من بيروت: التقت كاميرا إيلاف النجم اللبناني رامي عياش خلال حفل إطلاق أغنيته الجديدة "أهلاً بالجمال"، التي أُقيمت برعاية وزارة السياحة اللبنانية. الأغنية تمثل مزجاً فريداً بين موسيقى البوب والزجل، بمشاركة الزجال اللبناني مازن غنّام.

وفي حديثه لـ "إيلاف"، أشار عياش إلى أن الهدف من هذا العمل هو إحياء التراث اللبناني من خلال تسليط الضوء على الزجل، قائلاً: "الزجل اللبناني يجب أن نتعاون جميعاً لإحيائه، لأنه يميزنا ويعبر عن تراثنا".

وتطرق عياش إلى رأيه في الإصدارات الفنية الأخيرة لزملائه، مشيداً بجهودهم في تسليط الضوء على السياحة اللبنانية، واصفاً إياهم بـ "الفنانين العظماء" الذين يعكسون صورة جميلة عن لبنان.

وعن إمكانية عودته إلى مجال التمثيل، كشف عياش عن رغبته في العودة إلى الشاشة الكبيرة، معرباً عن حبه للسينما.

واختتم عياش حديثه بالإعلان عن خططه الصيفية، حيث أكد نيته وزملائه زيادة عدد حفلاتهم في لبنان، قائلاً: "نرغب بزيادة حفلاتنا في لبنان لأن البلد يستحق أن يكون الناس فيه سعداء".

مازن غنّام: تجربة فريدة من نوعها

من جانبه، تحدث الزجال مازن غنّام عن تجربته في هذا العمل، مشيراً إلى أن الفكرة كانت من رامي عياش. وأضاف غنّام: "عندما طرح علي رامي الموضوع كنت مترددًا قليلاً، ولكن بعد مشاهدة الكليب أدركت أنه في مكان آخر. أشكر رامي على إضاءته الدائمة على تراثنا اللبناني".

فادي حداد: إحياء الزجل اللبناني

أكد المخرج فادي حداد على التفاهم الكبير بينه وبين عياش في كل جوانب العمل الفني، مشيداً بدوره في إعادة إحياء الزجل اللبناني. وأوضح حداد: "رامي أعاد تسليط الضوء على هذا الفن المنسي، ونأمل أن يتذكر الجمهور هذا النوع من الفن".

داليدا عياش: فخورة بزوجي

بدورها، وجهت مصممة الأزياء داليدا عياش وزوجة رامي، رسالة من القلب لزوجها، قائلة: "أنا دائماً فخورة به. يفاجئني في كل مرة بأعماله الفريدة. هذا العمل مميز جداً وأعجبني بشكل كبير لأنه يعرّف الجيل الجديد على الزجل ويجعله يحبه".

تظل الجهود التي يبذلها رامي عياش وزملاؤه في إحياء التراث اللبناني محط تقدير وإعجاب، وتؤكد على أهمية الثقافة والفن في تعزيز السياحة وإسعاد الناس.