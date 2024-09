إيلاف من الرياض: يُعلن المنتج والمخرج السعودي فيصل بالطيور عن افتتاح "بيت السينما"، بوصفه السينما الفنية الأولى في مدينة الرياض، في مطلع شهر أكتوبر المُقبل، واختيار الفيلم التسجيلي "تطوّر مدينة الرياض 1976" لمناسبة الافتتاح، وهو فيلم للمخرج السعودي عبدالله المحيسن. مبيناً أن ذلك يأتي احتفاءً بالفيلم السعودي الأول كتابةً وإخراجاً وتصويراً وإنتاجاً.

وأضاف بالطيور: "أردنا الاحتفاء بتاريخ صناعة السينما السعودية، بأول فيلم بكادرٍ سينمائي سعودي، ونحتفي في الآنِ ذاته بمدينة الرياض باعتبارها موضوعاً رئيساً لفيلم الافتتاح». متوجهاً بالشكر الجزيل للدعم الثقافي المُقدَّم من وزارة الثقافة بقيادة معالي وزيرها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام. ومعالي نائبه حامد فايز، وللصندوق الثقافي على جهودهم في دعم "بيت السينما".

ووضّح أن "بيت السينما" هدفه أن يكون وِجهة رئيسة لجمهور الأفلام الفنية في مدينة الرياض، وذلك من خلال ثلاث قاعات عرض سينمائية ذات أبعاد فنية فاخرة تقدِّم برامج مرموقة لأفلامٍ محلية ودولية، تتنوع ما بين الفنية الحديثة المواكبة للمهرجانات السينمائية الدولية، والنوادر الكلاسيكية التي شكَّلت علامة فارقة في تاريخ السينما، إضافة إلى مجموعة مُختارة من الأفلام التجارية الضخمة، وبرامج للندوات والحلقات النقاشية المُثرية.

وتابع بالطيور: "بيت السينما من الخطوات التي انتظرتُها بشكلٍ شخصي، وقد تحقق الحلم بافتتاح سينما متخصصة لعرض الأفلام الفنية في مدينة الرياض. وتكمن خطتنا في ألاّ يقتصر دورها على عروض الأفلام فحسب، بل ستكون مساحة لاستضافة المهتمين بصناعة السينما؛ لتبادل النقاش والحوار عبر إقامة الندوات مع أبرز صُنَّاع السينما من مختلفِ أنحاء العالم".

ويبدأ "بيت السينما" عروض أفلامه للجمهور بالفيلم السعودي «تطوّر مدينة الرياض 1976» للمخرج عبدالله المحيسن، الذي يسرد الرحلة التاريخية لتطوّر مدينة الرياض، ويُبرِز جمال المدينة المتناغم ما بين الأصالة والحداثة، وتقدّمها المستدام، وهذا ما تجلَّى في الطرح السينمائي النوعي الذي استخدمه المحيسن في الفيلم، الذي عُرض عالمياً في مؤتمرٍ دوليّ في مدينة فانكوفر في كندا، وحصد تكريماً خاصاً من منظمة الأمم المتحدة نظير الأسلوب السينمائي المميز الذي اعتمده المحيسن في إخراجه، كما شارك أيضاً في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتُقدَّم إلى جانب ذلك عروض أفلامٍ فنية دولية مميزة شملت كلاً من: الأمريكي "Joker (2) 2024" للمخرج تود فيليبس، الذي يعرض، للمرة الأولى، عالمياً في الدورة الـ81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. والكوري "Veteran 2 I,The Executioner 2024" للمخرج ريو سيونغ-وان. والألماني/ الياباني "2023 Perfect Days" للمخرج الكبير فيم فندرز، الذي اختِير للتنافس على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي، ورُشِّح للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي. والفنلندي "Fallen Leaves 2023" للمخرج آكي كوريسماكي، الحاصد جائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان السينمائي الدولي، ومُمثَّل فنلندا في جوائز الأوسكار، والحاصد جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) لعام 2023. واليمني "The Burdened 2023" للمخرج عمرو جمال، الذي عُرض للمرة الأولى ضمن عروض قسم "البانوراما" من مهرجان برلين السينمائي الدولي. والأمريكي البريطاني البولندي "The Zone of Interest 2023" للمخرج جوناثان غليزر، الحاصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغةٍ أجنبية. والإيراني "Leila's Brothers 2022" للمخرج سعيد رستايي، الذي اختير للمنافسة على الجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائي الدولي، والحاصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبيريسي» لعام 2022.



وتمثِّل مبادرة "بيت السينما" خطوة لافتة ضمن جهود شركة "CineWaves Films" التي تسعى دوماً للإسهام في تطوّر صناعة السينما الفنية في المملكة؛ إذ تضم مكتبة سينمائية ضخمة للإنتاجات السعودية والعربية الحاصدة جوائز من أعرق المهرجانات السينمائية العالمية. كما تعد هذه الشركة الوجهة الثقافية العربية الأولى التي افتتحت مكتباً في دولة الصين، بهدف التبادل الثقافي في مجال الإنتاج والتوزيع المشترك.