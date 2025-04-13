إيلاف من الرياض: أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق مهم مع المملكة العربية السعودية يركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.

وفي تصريحات له، أكد رايت أن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات طويلة المدى مع المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون سيشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية داخل السعودية.

وأشاد رايت برؤية السعودية وجهودها، قائلاً: "السعودية تسعى لجعل العالم مكانًا أفضل، مضيفًا أن بلاده تتوقع مستقبلاً واعدًا لهذا التعاون.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تواكب التحولات العالمية في الطاقة والبيئة.

واستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أمس السبت، وزير الطاقة الأميركي،كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

واطّلع وزير الطاقة خلال الزيارة على دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها، والتغير المناخي، والنقل المستدام، والخدمات الاستشارية إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة، وفق وكالة الأنباء السعودية" واس".