إيلاف من واشنطن: قال طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا إن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بصحة ممتازة وحالة عصبية وإدراكية قوية، وذلك بعد فحصه السنوي يوم الجمعة الماضي.

وفي مذكرة صحية أصدرها البيت الأبيض الأحد، والتي لم تذكر أي أمراض تقريبًا يعاني منها ترامب البالغ من العمر 78 عامًا، أشاد باربابيلا بـ "الصحة الإدراكية والجسدية الممتازة" لترامب.

وأضاف باربابيلا أن ترامب يبلغ طوله 6 أقدام (188.88 سم) و3 بوصات ويزن 224 رطلاً (101.605 كيلو غرام)، مما يشير إلى أنه فقد كمية كبيرة من الوزن منذ ولايته الأولى، على سبيل المثال، في عام 2019، قال طبيب ترامب إن وزنه بلغ 243 (110.223 كيلو غرام) رطلاً.

وكتب باربابيلا في المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض: "يتمتع الرئيس ترامب بصحة بدنية وإدراكية ممتازة وهو لائق تمامًا للقيام بواجبات القائد الأعلى ورئيس الدولة".

بعد خضوعه لفحص طبي يوم الجمعة الماضي، تفاخر ترامب أمام الصحفيين بتفوقه في اختبار إدراكي خضع له بينما كان يهاجم الرئيس السابق جو بايدن.

وقال باربابيلا إن ترامب حصل على درجة "طبيعية" 30 من 30.

منذ حملته الانتخابية عام 2016، أصدر ترامب العديد من التقارير الصحية الرائعة من أطبائه إلى الجمهور، ترامب، الذي سيبلغ من العمر 79 عاما في حزيران (يونيو)، معروف بحبه للوجبات السريعة لكنه كثيرا ما يتحدث عن قوة صحته البدنية والعقلية.