إيلاف من لندن: "دونالد ترامب منفصل تمامًا عن الواقع، لقد ذهب للاستمتاع بالغولف، وعشاء ملكي على ضوء الشموع قيل أنه تكلف مليون دولار، في الوقت الذي ينهار الاقتصاد، والخسائر تقدر بتريليونات الدولارات.

إن الموقف غير الرسمي أثناء هبوط الأسواق يشير إلى أن الرجل (ترامب) منفصل عن الواقع، ومنفضل عن مخاوف الناخبين العاديين - ومحاط بالرجال المتملقين، فالحاكم يصبح غائباً عن الواقع بسبب "التملق".

بعد إشعال فتيل الأزمة في الأسواق المالية العالمية، تراجع دونالد ترامب ، متجهًا إلى ملعب غولف في فلوريدا. وبعد أسبوع، وبعد أن رضخ للضغوط لتخفيف رسومه التجارية، دافع عن تراجعه أثناء استضافته أبطال سباقات السيارات في البيت الأبيض.

كان ترامب يقضي وقته بين لعب الغولف وتناول الطعام مع المانحين والإدلاء بتصريحات غير مبالية مثل "هذا هو الوقت المناسب للثراء"، حتى مع انهيار الاقتصاد الأميركي.

تناقضات صادمة

كان هذا تناقضًا صادمًا دفع إلى مقارنات بالإمبراطور نيرون، الذي كان يعزف بينما كانت روما تحترق، أو بالملوك المجانين الذين فقدوا صلتهم بالواقع. كما قدّم مثالًا واضحًا على كيفية حكم ترامب خلال رئاسته الثانية المتقلبة والمتطرفة: حكمٌ متقلب، مع قليل من الاهتمام بالتقاليد، وغالبًا ما يكون متنقلًا بين المناسبات العامة، محاطًا برجال حاشية لا يختلفون معه أبدًا.

في أسوأ الأحوال، ستكون نرجسيًا معتلًا اجتماعيًا لا يكترث لمعاناة أي شخص. في النهاية، سيكون هناك ثمن سياسي تدفعه مقابل ذلك.

تجاوز ترامب يوم كذبة أبريل ليجعل الثاني من أبريل ما يُسمى "يوم التحرير". أمام أعلام أمريكية عملاقة في حديقة البيت الأبيض، أعلن عن فرض رسوم جمركية شاملة - ضرائب على الواردات الأجنبية - على عشرات الدول، مستخدمًا صيغةً مُشوّهة على نطاق واسع لقلب نظام التجارة العالمية القائم منذ عقود رأسًا على عقب.

لم يُقرر ترامب الخطة النهائية إلا قبل أقل من ثلاث ساعات من حدثه المُبهر، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لكنه وجد نائب الرئيس جيه دي فانس وموظفين آخرين يتفقون معه باستمرار.

ونقلت الصحيفة عن شخص مُقرب من دائرته المُقربة قوله: "إنه في ذروة عدم الاكتراث. أخبار سيئة؟ لا يُبالي. سيفعل ما سيفعله. سيُنفذ ما وعد به خلال حملته الانتخابية".

بعد يوم واحد، وبينما تكبدت الأسواق خسائر بتريليونات الدولارات، صعد ترامب على متن طائرة الرئاسة متجهًا إلى ميامي، فلوريدا . وصل إلى منتجعه في دورال لحضور فعالية غولف في عربة غولف يقودها ابنه إريك ترامب.

سياساتي لن تتغير أبدًا

استيقظ ترامب يوم الجمعة في مار-أ-لاغو ، ناديه الخاص في بالم بيتش، فلوريدا، مرتديًا قبعة حمراء كُتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" وقميص بولو أبيض. انطلقت سيارته الليموزين في شارعٍ تصطف على جانبيه أشجار النخيل ومشجعوه المُهلّلون قبل أن يصل إلى نادي الغولف الخاص به.

كما أمضى الصباح يدافع عن نفسه على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي، متعهدًا بالمضي قدمًا. وكتب: "إلى العديد من المستثمرين القادمين إلى الولايات المتحدة، والذين يستثمرون مبالغ طائلة، سياساتي لن تتغير أبدًا".

بقي ترامب في فلوريدا خلال النقل الكريم لجنود أمريكيين أربعة قُتلوا خلال مناورة تدريبية في ليتوانيا، حيث أرسل وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير لتمثيله. وبدلًا من ذلك، حضر الرئيس عشاءً على ضوء الشموع لمؤسسة ماجا ، وهي منظمة سياسية حليفة، بتكلفة مليون دولار أميركي، حسبما ورد.

علقت ماجي هابرمان، كاتبة سيرة ترامب ومراسلة صحيفة نيويورك تايمز، على شبكة سي إن إن : "أعتقد أنه توقف منذ فترة طويلة عن الاهتمام ببعض المظاهر، وقد أوضح تمامًا خلال هذه الرئاسة أنه سيفعل ما يريد... إنه لا يرسل هذا بطريقة توحي بأنه يفهم ما قد يمر به الناس العاديون الآن".

وفي يوم السبت، لعب ترامب في ملعب غولف عائلي آخر في جوبيتر بولاية فلوريدا، مما دفع البيت الأبيض إلى الإعلان الرسمي: "فاز الرئيس بمباراته في الجولة الثانية من بطولة النادي للكبار اليوم في جوبيتر بولاية فلوريدا، ويتقدم إلى جولة البطولة يوم الأحد".

وعندما جاء يوم الأحد، واصل الرئيس اللعب حتى في الوقت الذي كان فيه أعضاء حكومته يتدافعون لمشاهدة البرامج التلفزيونية السياسية ويقدمون إشارات متضاربة، حيث أصر البعض على أن التعريفات الجمركية التي فرضها كانت ثابتة، بينما اقترح آخرون أنه لا يزال منفتحا على التفاوض.

عاد ترامب إلى واشنطن، وسط حشدٍ متزايد من المعارضين من حلفائه، ورواد الصناعة، وحتى من ولائه الجمهوري، يتوسلون إليه تغيير مساره قبل أن يتحول الركود الاقتصادي المحتمل إلى كساد.

يقبلون مؤخرتي

يوم الثلاثاء، قال ترامب، مرتديًا بدلة رسمية وربطة عنق على شكل فراشة، في حفل عشاء لجمع التبرعات بواشنطن: "أعرف تمامًا ما أفعله". زعم أن الرسوم الجمركية تُجبر قادة العالم على التفاوض معه، متباهيًا: "أقول لكم، هذه الدول تتصل بنا، تُقبّل مؤخرتي. إنهم كذلك. إنهم يتوقون إلى إبرام صفقة".

لكن في اليوم التالي، تراجع ترامب. نشر على موقع "تروث سوشيال" أنه بينما يُصعّد الرسوم الجمركية على الصين، سيُوقف فرض رسوم أخرى لمدة 90 يومًا لإفساح المجال للتفاوض. وهكذا، انفجرت فقاعة ثروته وسلطته أخيرًا.

لقد أثبت ترامب في كثير من الأحيان أنه محصن ضد نوع الفضائح أو الأخطاء التي من شأنها أن تلحق الضرر بسياسي آخر، ولكن موقفه غير الرسمي حتى في الوقت الذي كانت فيه الأسواق مشتعلة أشار إلى رجل منفصل بشكل فريد عن مخاوف الناس العاديين، بما في ذلك ناخبيه.

قال لاري ساباتو ، مدير مركز السياسة بجامعة فرجينيا: "دعهم يأكلون الكعكة: ماري أنطوانيت مناسبة نوعًا ما. لقد فاز ببطولة الغولف الخاصة به في ناديه. ماذا عن ذلك؟ بيل كلينتون أيضًا غش كثيرًا في الغولف، وكان الناس يسمحون له بالفوز لمجرد أنه كان رئيسًا. هكذا هم. لا يتم تطبيق القواعد."

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تشبيه ترامب بأنه ملك، ويتهمه منتقدوه بمطالبة رجال الحاشية بالولاء المطلق، والسعي للانتقام من الأعداء المفترضين.

وفي حديثها في مكتبة السياسة في واشنطن في نهاية الأسبوع الماضي، قارنت مورين داود، وهي كاتبة عمود في صحيفة نيويورك تايمز ومؤلفة كتاب سيئ السمعة، الرئيس بشخصية ريتشارد الثالث في رواية ويليام شكسبير.

قالJ دود لصحيفة الغارديان خلال جلسة أسئلة وأجوبة: "يصعد ريتشارد الثالث إلى حافة المسرح ويأسر الجمهور بالأمر السيء الذي سيفعله. يُخبرهم ويستخدم الفكاهة ليُصوّر نفسه كشخص شرير، لكن الفكاهة تُضاد ذلك نوعًا ما، فلا يُظن به أنه سيئ".

ترامب يفعل الشيء نفسه... لديه جانبٌ غريبٌ بعض الشيء، وعندما يفعل أشياءً استبداديةً للغاية، تنحرف عن مساره بسبب جانبه الجنوني. أعتقد أن مُحاكي برنامج "ساترداي نايت لايف" يُجسّد هذا الجانب، حيث يُظهر طرافته، وعندما يُصبح استبداديًا، تُفكّر: لحظة، هل يفعل حقًا ما أعتقد أنه يفعله؟

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أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن مقال لـ"دافيد سميث" والمنشور في صحيفة "الغارديان".

https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/12/trump-king-economy-golf