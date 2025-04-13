إيلاف من نيويورك: أفادت تقارير أميركية أنه تم القبض على مينغ شي تشانغ، المعروف باسم "سوشي جون"، البالغ من العمر 61 عامًا، مالك مطعم Ya Ya Noodles في بلدة مونتغومري بولاية نيوجيرسي، في 24 آذار (مارس) من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأميريكية في نيويورك.

وتقول إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إنه دخل الولايات المتحدة بشكل قانوني في عام 2000، لكنه "انتهك شروط دخوله القانوني" في وقت لاحق.

وقال مدير مكتب هيئة الهجرة والجمارك في نيوارك جون تسوكاريس: "أي أجنبي غير شرعي يقوم بأنشطة تتعلق بالتجسس أو التخريب أو مراقبة ملفات ضد الولايات المتحدة يتعرض للترحيل".

التقى تشانغ بمسؤولين أمنيين صينيين في جزر البهاما عام 2016، وسلّم 35 ألف دولار لشخص لم يُكشف عن هويته في نيوجيرسي، وفقًا لموقع NJ.com.

كما اعترف باستضافة عميل حكومي صيني مرتين في منزله في برينستون خريف ذلك العام. وقال أحد العاملين في مطعمه لصحيفة واشنطن بوست يوم السبت إنه محتجز في مركز احتجاز إليزابيث في انتظار إجراءات الهجرة.

ويأتي اعتقال العميل الصيني في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الهجرة والجمارك عمليات الترحيل بموجب جهود الرئيس دونالد ترامب المتجددة لإنفاذ القانون من أجل الترحيل الجماعي وتوسيع سلطة الاحتجاز على المهاجرين غير الشرعيين.

ولكن المشهد القانوني لا يزال في حالة تغير مستمر: ففي الأسبوع الماضي فقط، انحازت المحكمة العليا جزئيا إلى جانب كيلمار أبريجو جارسيا ــ وهو مواطن غير أمريكي تم ترحيله على الرغم من الاستئناف النشط ــ وأعادت القضية بدلا من ذلك إلى المحاكم الأدنى لتوضيح ما إذا كانت الحكومة قد "سهلت" أو تنوي تسهيل عودته.

وفي الوقت نفسه، وفي قضية منفصلة، ​​حكم قاضي الهجرة بأن محمود خليل - الذي أشارت إليه وزارة الخارجية باعتباره مصدر قلق للأمن القومي نابع من اعتصامه المؤيد لفلسطين في حرم جامعة كولومبيا - يمكن ترحيله ، على الرغم من أن قضيته لا تزال قيد المراجعة.