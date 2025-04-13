إيلاف من القدس: شن يائير نتانياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هجوما لاذعا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على تصريحه الداعم لقيام دولة فلسطين.

وبدأت الأزمة عندما نشر الرئيس الفرنسي على منصة "إكس" تدوينة يؤكد فيها دعمه لـ"دولة فلسطينية بدون حماس"، وذلك بعد أيام من إشارته إلى احتمال اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

وكان رد يائير نتانياهو على المنشور عنيفا، حيث قال لماكرون: "اذهب إلى الجحيم!"، ثم أتبعها بسلسلة من المطالبات الانفصالية تستهدف الأراضي الفرنسية: "نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية! نعم لاستقلال كورسيكا! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غويانا الفرنسية!".

كما اتهم نجل نتانياهو فرنسا بممارسة "الاستعمار الجديد في غرب إفريقيا"، في تصعيد واضح للغة الخطاب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توترا ملحوظا، بينما تحاول فرنسا لعب دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويعتبر يائير نتنياهو من الشخصيات المثيرة للجدل في المشهد السياسي الإسرائيلي بسبب مواقفه المتطرفة وتدخله العلني في الشؤون السياسية.