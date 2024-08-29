إيلاف من الرياض: بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تم اليوم توقيع عقد رعاية موسم الرياض 2024 للبرنامج الرياضي الشهير "أكشن مع وليد"، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات الموسم.

اتفاقية الرعاية

وقد وقع اتفاقية الرعاية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بن سعيد بافرط، ورئيس تحرير البرنامج الإعلامي وليد الفراج.

تغطية شاملة

سيقدم البرنامج، الذي يحظى بمتابعة واسعة في أوساط الرياضيين في المملكة والمنطقة ويبث على قناة MBC ACTION ومنصة "شاهد"، تغطيات حصرية لموسم الرياض، بما في ذلك لقاءات مع أبرز الضيوف وتقديم تقارير دورية عن مناطق الموسم الـ 14.

انطلاق موسم الرياض

يُذكر أن موسم الرياض سينطلق في 12 أكتوبر المقبل، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.