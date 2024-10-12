إيلاف من القاهرة: يقدم مهرجان الجونة السينمائي لجمهور وضيوف دورته السابعة، تجربة موسيقية غير مسبوقة، عبر مجموعة من أهم قصص السينما المصرية بالسنوات الأخيرة، تُحكى من خلال ألحان الموسيقار هشام نزيه المرشح لجائزة الإيمي، والذي يشارك أيضاً بالعزف لأول مرة، في حدث كشف المهرجان عن إقامته يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (Festival Plaza).

وبمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو أحمد فرج، يستدعي نزيه موسيقى أهم أفلامه مثل: السلم والثعبان، وإبراهيم الأبيض، والفيل الأزرق، وتراب الماس، في تجربة موسيقية استثنائية تُروى من خلال الموسيقى والفنون الصوتية المرئية، والعروض الحية، تحت عنوان السينما في حفل موسيقي، بدعم من الشريك الرسمي للفن والتصميم كايرو ديزاين ديستريكت - سي دي دي، وبالتعاون مع شركتي ievents وMAD Solutions. ويسرنا الإعلان أن التذاكر ستكون متاحة من خلال منصة تيكيت ايجيبت، الشريك الرسمي للمهرجان.

أعرب المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لكايرو ديزاين ديستريكت - سي دي دي، الشريك الرسمي لمهرجان الجونة للفن والتصميم، والداعم للحفل، عن سعادته بالتعاون مع المهرجان من أجل تقديم حفل الموسيقار هشام نزيه، قائلاً: "نحن متحمسون لتقديم تجربة مختلفة، والاستماع لألحان أسعدت الملايين، ونشكر هشام نزيه على إبداعه المستمر وعطائه اللامحدود". وأضاف سلطان أن "السبب الرئيسي وراء إنشاء سي دي دي هو أن تكون مركز التصميم الرئيسي الذي يجمع الفنانين والمبدعين وهواة التصميم من مختلف مجالات الفن والثقافة، وأن "دعمنا لمهرجان الجونة السينمائي دليل على التزامنا بدعم الفن من خلال أكبر مهرجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

من جهته قال الموسيقار هشام نزيه: "عندما يتعلق الأمر بالموسيقى، فإن الوقت دائماً مناسب"، مؤكداً أنه "يخطط لأن يحدث بعض الضجة في هذا الشهر"، قائلاً: "أراكم في الجونة".

وتعليقاً على الحدث، قال عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي والمؤسس المشارك: "نسعد باحتفائنا اليوم بالموسيقار المبدع هشام نزيه، الذي أسهم بشكل كبير في إثراء الساحة الفنية المصرية بموسيقاه الرائعة. ونثق في أن حفله المقرر في البلازا خلال المهرجان لموسيقى أفلامه سيكون مميزاً، وسيمثل تجسيدًا لرؤيته الفنية الفريدة، التي تتناغم فيها الألحان مع اللحظات السينمائية الخالدة".

وأضاف منسي أن "موسيقى نزيه ليست مجرد نغمات، بل هي تجارب عاطفية تأخذنا في رحلات داخل عوالم الأفلام، فتجعلنا نشعر بكل مشهد وكأنه جزء من حياتنا".

ومن ناحيتهما قال ماهر دياب وعلاء كركوتي، الشريكان المؤسسان في MAD Solutions إننا "نسعى منذ بداية تأسيس MAD لتوفير مساحات متنوعة من أجل المبدعين للتألق، خاصة من خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي أصبح العمل معه، سنة بعد أخرى ملهماً لنا لابتكار المزيد من الأفكار لصناعة السينما. هشام نزيه، وهو صاحب موهبة فريدة في مجاله، وسوف يكون ظهوره على المسرح حدثاً استثنائياً لمحبي موسيقاه".

ألف هشام نزيه الموسيقى التصويرية لأكثر من 40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً، منها: مسلسل مارفل Moon Knight الذي نال عنه ترشيحاً لجائزة أفضل موسيقى تصويرية ضمن النسخة الـ74 من جوائز إيمي والتي تُعد أرفع الجوائز التلفزيونية عالمياً، كما رُشح عنه لجائزة الموسيقى التصويرية العالمية، ودُعي لعضوية أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجائزة الأوسكار الشهيرة، وهو أول موسيقي ينال جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2018) تقديراً لتميز مسيرته.