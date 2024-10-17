إيلاف من لندن: نعت آن تويست والدة هاري ستايلز، صديق ابنها ورفيق دربه في فرقة فرقة ون دايركشن One Direction ليام باين بعد وفاته عن عمر يناهز 31 عاما يوم الأربعاء 16 تشرين الأول (أكتوبر) بعد سقوطه من شرفة فندق في بوينس آيرس بالأرجنتين، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان حادثاً أم انتحاراً.

كتب تويست، نعياً قصيراً مؤثراً عن باين الذي عرفته على مر السنين رفيقاً لدرب ابنها.."مجرد ولد ... 💔"، هذا ما كتبته على إنستغرام إلى جانب صورة لرمز قلب مكسور أمام خلفية سوداء بعد أن تم إعلان وفاة المغني بعد سقوطه من عدة طوابق في فندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس، بالأرجنتين.

أمضت تويست الكثير من الوقت مع باين على مر السنين بعد أن حقق ابنها ستايلز شهرة كبيرة معه في برنامج إكس فاكتور بريطانيا The X-Factor UK في عام 2010.

فقد شكل الحكام فريقا مع زملائه المتسابقين المنفردين ستايلز، وزين مالك ، ونيل هوران ، ولويس توملينسون لتشكيل فرقة One Direction، ون دايركشن، وانتهى بهم الأمر إلى الصعود إلى النجومية على الرغم من حصولهم على المركز الثالث في العرض، فقد حققت الفرقة نجاحات مذهلة.

كما نعى العديد من نجوم برنامج X-Factor باين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك المذيع ديرموت أوريلي صورة بالأبيض والأسود من وقتهم في العرض على إنستغرام ، إلى جانب التعليق: "أسوأ الأخبار. أتذكره عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا ظهر في الاختبار على The X Factor ، وأذهلنا بغناء سيناترا".

وأضاف "لقد كان دائما مصدرا للسعادة، وكان لديه وقت للجميع، وكان مهذبا، وممتنا، ومتواضعا، أرسل حبي وصلواتي لعائلته".

أولي ميرس، الذي شارك في بطولة The X-Factor في العام الذي سبق الفرقة، نشر صورة لنفسه وهو يضحك مع باين على إنستغرام .

"هذا الخبر مدمر، لا أجد الكلمات للتعبير عنه، لقد كنا نضحك دائما عندما نرى بعضنا البعض، في بعض الأحيان كانت المحادثات قصيرة وحلوة"

وأضاف: "لقد شاركني ليام نفس الشغف ونفس الأحلام، لذا فإن رؤية حياته تنتهي الآن في سن صغيرة أمر مؤثر للغاية، أنا حقًا حزين، وبالطبع ابنه بير الذي فقد والده وأفكر فيهم! ارقد في سلام ليام"، في إشارة إلى ابن باين بير جراي البالغ من العمر 7 سنوات ، والذي يشاركه مع حبيبته السابقة، مغنية فرقة Girls Aloud شيريل .