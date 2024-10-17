إيلاف من لندن: لقي المغني البريطاني الشاب ليام باين العضو السابق في فرقة "ون دايركشن One Direction" مصرعه، عن عمر ناهز 31 عاماً، بعد سقوطه من نافذة فندق في بوينس آيرس، وفقا للشرطة الأرجنتنية الأربعاء.

وقالت شرطة بوينس آيرس إن أفرادا من طاقهما توجهوا إلى الفندق بعد ظهر الأربعاء بعد تلقي مكالمة على الرقم 911 بشأن رجل بدا عنيفاً وعدوانياً، وربما كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول، ولم يحدد بيان الشرطة هوية هذا الشخص باعتباره باين.

باين سافر إلى الأرجنتين لحضور حفل زميله السابق في الفرقة نيل هوران في 2 تشرين الأول (أكتوبر) وفقا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في المملكة المتحدة، وفقًا لمقاطع فيديو نُشرت على حسابه على سناب شات Snapchat.

صدمة النجاح الهائل.. ماذا تفعل؟

وسبق للمغني الشهير أن تحدث بشفافية عن الإدمان سواء ما يتعلق بالكحوليات أو المخدرات، وقال إن النجاح الهائل يأخذ الكثير من نجوم الغناء والفن إلى طريق الإدمان، وهي ظاهرة موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأشار إلى أن المحظوظ جداً هو الذي ينحو من هذا الفخ، ويعود للشعور بالحياة الطبيعية.

ولد باين في بانكلترا في ولفرهامبتون، ويست ميدلاندز، وهو الأصغر بين ثلاثة، وهو خريج كلية مدينة ولفرهامبتون، حيث درس تكنولوجيا الموسيقى.

اشتهر باين كعضو في فرقة ون دايركشن One Direction البريطانية الشهيرة، وقد تأسست الفرقة، التي ضمت أيضا هاري ستايلز وزين مالك ولويس توملينسون وهوران، لأول مرة في عام 2010 بعد ظهور كل عضو في النسخة البريطانية من برنامج المسابقات الواقعي إكس فاكتور الشهير "The X Factor".

من اليسار: لويس توملينسون، زين مالك، نيل هوران، ويليام باين، وهاري ستايلز.. فرقة ون دايركشن في عام 201

قال باين عن الأداء وكتابة الأغاني مع الفرقة في مقابلة أجريت معه عام 2015 مع مجلة Entertainment Weekly : "أنا أحب أن أكون على خشبة المسرح" .

وقد أعلنت فرقة One Direction أنها ستأخذ فترة توقف في عام 2015، و أصدر باين لاحقا ألبومه الفردي الأول في عام 2019 بعنوان "LP1".

في آيار (مايو) 2023، أعلن باين أنه يعمل على ألبوم جديد كان متحمسا له بشدة.

وكان صريحا بشأن صراعاته السابقة مع تعاطي المخدرات وتحدث عن إكمال العلاج والابتعاد عن المخدرات لمدة 6 أشهر في صيف عام 2023.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة في أميركا الجنوبية في أيلول (سبتمبر) من نفس العام، لكن باين اضطر إلى تأجيل المواعيد المقررة بعد إصابته بعدوى في الكلى، وفي شهر آذار (مارس) من هذا العام، أصدر باين أغنية "Teardrops".

كان لدى باين ابنًا، وُلد في عام 2017، وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على يوتيوب في عام 2023، تحدث باين عن الحب والعاطفة التي شعر بهما تجاه ابنه بير، قائلاً :"إنه رائع. إنه يكبر بسرعة كبيرة"، هكذا صرح باين في ذلك الوقت. "إنه أكثر ذكاءً مما كنت أتوقعه. إنه رائع".

نساء في حياة باين

ليام باين مع بكيت كاسيدي



كان الراحل ليام باين على علاقة بكيت كاسيدي لمدة عامين قبل وفاته الأربعاء عن عمر يناهز 31 عاما، وقد شوهد لأول مرة مع كاسيدي في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وهو الذي كان يواعد سابقا شيريل كول ومايا هنري.

وعلى الرغم من شائعات الانفصال في آيار مايو 2023، كان باين وكاسيدي لا يزالان يتواعدان وينشران عن علاقتهما حتى ما قبل وفاته.

وقد تم رصدهما في أسبوع الموضة في باريس في آذار (مارس) 2024.

وبعد العديد من العلاقات الرومانسية العلنية، لم يعد باين يشعر بالحاجة إلى إخفاء علاقاته عن العالم، كما أثبت مع كاسيدي.

وقال في مقابلة مع قناة MTV News عام 2019 : "لقد وصلت إلى مرحلة في حياتي الآن حيث أدركت للتو أنه لا يوجد ما يجعلني أضحي بسعادتي لمجرد أن شخصا ما قد يرى شيئا ما". وأضاف باين "ليس لدي ما أخفيه".