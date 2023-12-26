إيلاف: تدعي كايتي إدواردز صديقة ماثيو بيري السابقة أن النجم الراحل ألصق يديه على ركبتيه في محاولة يائسة للتوقف عن تعاطي المزيد من المخدرات.

وكانت إدواردز، 47 عامًا، قد واعدت نجم مسلسل Friends في عام 2006 بعد أن التقت به في اجتماع لمدمني الكحول المجهولين، لكنها ظلت ودودًة معه وعملت كمساعدة له في عام 2011.

وتذكرت زيارتها له في ذروة إدمانه في مقابلة مع صحيفة The UK Sun نشرت يوم السبت: "كنت في منزل ماثيو في هوليوود هيلز. كان في حالة سيئة".

"لقد كان ينتشي طوال الليل بسبب عدد كبير من المخدرات، على الأرجح الكوكايين ومواد أخرى.

"لقد وجدت ماثيو على الأريكة ويداه ملتصقتان بساقيه - كان الأمر حزينًا للغاية. اضطررت لاستخدام مزيل طلاء الأظافر وزيت الزيتون لتحريره”.

تقول إدواردز إن العواقب كانت فظيعة.

وتذكرت قائلة: "كنا نمزق شعر ساقيه حرفيًا، وكانت لديه بقع حمراء خام، وكان الأمر مروعًا للغاية".

لكن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها إدواردز عن مشاكل إدمان بيري.

في مقابلة عام 2020، زعمت إدواردز أن بيري استخدمها لجلب “الكوكايين والهيروين والكراك” له أثناء حملها.

"كنت حاملاً في الشهر الخامس وأذهب وأحضر له المخدرات. كان يقول لها: "لن يوقف أحد فتاة حامل. لا تقلقي".

وفي الشهر الماضي، تساءلت إدواردز، التي كان جدها المخرج بليك إدواردز، عما إذا كان بيري قد توفي بسبب غرق عرضي بعد اكتشاف جثته في حوض الاستحمام الساخن الخاص به في 28 أكتوبر عن عمر يناهز 54 عامًا.

وقالت: "أعرف ماثيو وأعلم أنه لم يكن ليغرق هكذا". "أعتقد أنه ربما تناول حبوبًا في الأسبوع الذي سبق ذلك."

للأسف، أثبت تقرير تشريح جثة بيري أنها على حق، حيث وجد الطبيب الشرعي أن الممثل توفي عن طريق الخطأ بسبب "التأثيرات الحادة للكيتامين".

كما أدرج تقرير تشريح الجثة الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين كظروف أخرى ساهمت في وفاته.

وكان بيري يتناول عقار تاموكسيفين لإنقاص الوزن، وأدوية مضادة لمرض السكر، ومصاصات النيكوتين وحقن التستوستيرون، مما جعله "غاضبًا ولئيمًا"، وفقًا لأحد الأصدقاء.

وروى بيري معاركه مع الإدمان في مذكراته الصادرة عام 2022 والتي كشف فيها عن إنفاقه حوالي 9 ملايين دولار في محاولة للبقاء رصينًا.