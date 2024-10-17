إيلاف من الرياض: أعلنت الهيئة العامة للترفيه، نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بالشراكة مع WWE،® وهي جزء من مجموعة TKO Group Holdings (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: TKO)، الأربعاء عن توفر تذاكر "كراون جويل" و"دبليو دبليو إي راو" التي ستجري في "محمد عبده أرينا" في الرياض، المملكة العربية السعودية، على الموقع التالي https://webook.com.



وسيشهد عرض «كراون جول» حدثاً تاريخياً هذا العام، إذ ينطلق لأول مرة نزال سنوي يجمع بين أبطال WWE وأبطال العالم لفئتي الرجال والنساء لتحديد أول بطل في تاريخ «كراون جول»، وهو لقب مصنوع من 50 قيراطاً من الألماس، يمثل أفضل الأفضل في عالم المصارعة.

وسيتنافس على اللقب يوم السبت 2 نوفمبر 2024 كل من بطل WWE بلا منازع «ذا أمريكان نايتمير» كودي رودز، وبطل العالم للوزن الثقيل غونثر، إضافة إلى بطلة WWE للسيدات نيا جاكس، وبطلة العالم للسيدات ليفمورغان.

وسيحظى عشاق المصارعة بمزيد من التشويق خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيظهر نجوم WWE المفضلون، بما في ذلك رومان رينز، سامي زين، سيث «فريكن» رولينز، ريا ريبلي، داميان بريست، «مين إيفنت» جاي أوسو، دروماكنتاير، ذا نيو داي، وغيرهم الكثير.

ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، ستنطلق حلقة "دبليو دبليو إي راو" من "محمد عبده أرينا" الأحد 3 نوفمبر 2024، وستُبث الحلقة حول العالم الإثنين 4 نوفمبر 2024، وذلك في اليوم التالي لبطولة "كراون جول" التي ستقام في المكان ذاته.

تتوفر تذاكر "كراون جويل" و"دبليو دبليو إي راو" التي ستجري فعالياتها في الرياض على الموقع

التالي: https://webook.com