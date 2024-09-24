إيلاف من الرياض: في سياق حرصها على دعم المبادرات والصناعات الثقافية، والإسهام في صناعة السينما في المملكة العربية السعودية، أعلنت (مجموعة MBC) عن شراكتها مع منتدى الأفلام السعودي 2024 في الرياض، في الفترة الممتدة بين 9 لغاية 12 أكتوبر، وذلك بصفتها راعياً إعلامياً للمنتدى.

ويأتي منتدى الأفلام السعودي؛ الذي تنظمه هيئة الأفلام السعودية، في ظل الجهود التي تقودها الهيئة؛ بهدف تسليط الضوء على الدور الاقتصادي المتزايد في صناعة الأفلام في السعودية، إلى جانب استقطاب نخبة من صناع الأفلام والمنتجين العالميين لتعزيز تبادل الخبرات مع نظرائهم السعوديين.

وبصفتها شريكاً إعلامياً للمنتدى، ستركز MBC على تسليط الضوء على المبادرات والفعاليات والعروض التي يستضيفها ويطلقها المنتدى،إلى جانب مشاركتها في عدد من الندوات وورش العمل والمبادرات بالتعاون مع هيئة الأفلام، فضلاً عن مبادرات أخرى إعلامية وإنتاجية تُعلن في حينها، بهدف دعم الابتكار والإبداع في قطاع صناعة السينما السعوديةفي موازاة تمكين الطاقات والمواهب السعودية ضمن مختلف اختصاصات هذه الصناعة الحيوية.