إيلاف من الرياض: كرّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية النجم المسرحي البحريني الراحل إبراهيم غلوم، وذلك لما قدمه من مساهمات قيّمة وإنتاج رفيع خلال مسيرته الطويلة في مجال المسرح، وقد تسلم الجائزة ابنه أنمار غلوم في مراسم التكريم المقامة في إطار مهرجان المسرح الخليجي الذي استضافته المملكة للمرة الأولى.

يعد الراحل إبراهيم غلوم من أعلام المسرح في مملكة البحرين، حيث عمل من خلال مسيرته التي امتدت على مدى الـ 50 عاماً على كتابة ونشر العديد من الدراسات النقدية والفكرية والتحليلية لمجالات ثقافية مختلفة كان في طليعتها المسرح.

من أبرز مؤلفاته: ظواهر التجربة المسرحية في البحرين، القصة القصيرة في الخليج العربية – دراسة تحليلية، رومانسية السخط، المسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العربي: دراسة في سوسيولوجيا التجربة المسرحية في الكويت والبحرين، الثقافة وإشكالية التواصل الثقافي في مجتمعات الخليج العربي، تكوين الممثل المسرحي، دراسة لطبيعة التكوين الفني والاجتماعي للمثل، مسرح إبراهيم العريض، دراسة وتوثيق لبدايات النقد الأدبي في الخليج العربي، المسرح الموازي، بنية الكوميديا الهزلية، مسرح القضية الأصلية.

وله عدد من النصوص المسرحية، منها: عذابات أحمد بن ماجد، الخيول، رأيت الذي سوف يحدث، الحديد.. ونصوص مسرحية أخرى منشورة في المجلات المحلية والعربية. وقد حصل نظير إنجازاته الفريدة على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى عام 2012 وعلى جائزة البحرين للكتاب. كما كتب عدة نصوص مسرحية وأنشأ عدة فرق مسرحية، كما كان محكّماً ضمن عدة مناسبات ثقافية ومهرجانات دولية.

تكريمات لشخصيات سعودية واماراتية وقطرية وكويتية وعمانية

كما كُرّم من المملكة العربية السعودية؛ الكاتب المسرحي الأستاذ فهد ردة الحارثي، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد الجسمي، ومن سلطنة عمان كُرّم الكاتب والمخرج المسرحي عماد الشنفري، ومن دول قطر كُرّم الكاتب المسرحي صالح المناعي، ومن دولة الكويت كُرّم الفنان المسرحي محمد جابر.

يتضمن المهرجان عدة عروض مسرحية وندوات فكرية وورش تدريبية وحفلي افتتاح وختام. كما تتنافس فيه الفرق المسرحية المرشحة من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي للفوز بالجائزة التي سيعلن عن الفائزين بها في حفل الختام.