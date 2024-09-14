إيلاف من الرياض: تشارك مملكة البحرين في مهرجان المسرح الخليجي بمسرحية "عند الضفة الأخرى"، الحاصلة على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان البحرين المسرحي الذي أقيم العام الماضي.

تأتي المسرحية بصفتها عملاً استثنائياً يبث عدداً من الرسائل الفكرية والمفاهيم الفلسفية عبر فصوله العديدة، حيث تستكشف آفاق الوعي والتغييب والسجون الفكرية والسلوكية التي يبنيها الإنسان حول نفسه.



المسرحية من تأليف حسين العصفور الذي يشارك في بطولتها كذلك، ومن إخراج طاهر محسن. وتمثّل مشاركة مملكة البحرين في مهرجان المسرح الخليجي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى، ويعد حدثاً نوعياً يجمع الجماهير الخليجية من كل دول مجلس التعاون.

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من استضافة وتنظيم المهرجان إلى منح الجماهير في المملكة فرصة الاستمتاع بنخبة إنتاج الحراك المسرح الخليجي، إضافةً إلى الاحتفاء بالأعمال المميزة للمسرحيين الخليجيين وتقديم منصة لهم للتواصل والتبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات والجهود المختلفة.