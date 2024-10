تصدر اسم العضو السابق في فرقة ون دايركشن أو "One direction"، ليام باين بعد انتشار خبر مصرعه اليوم عن عمر ناهز 31 عاماً، إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بفندق في حي باليرمو في عاصمة الأرجنتينية بونس آيرس.

فمن هو ليام باين، المغني والملحن الذي عاش قصة حياة لم يتخيّلها في أحلام مراهقته؟

سجّل ليام باين حضوره الأول في عالم البوب عندما كان شاباً في الرابعة عشرة من عمره، وذلك من خلال تجربته الأولى في برنامج The X Factor عام 2008.

قال قبل أول اختبار أداء له، بلهجة ولفرهامبتون وغرّته الكثيفة: "من المفترض أن أركز على دراستي، لكنني أفكّر بالغناء كثيراً، إنه حلم، وأودُّ أن أحققه".

حاز الفتى المراهق على إعجاب الحكام خلال أدائه لأغنية "فلاي مي تو ذا موون" أو "Fly Me To the Moon"، كما أظهر جانباً مرحاً حين أومأ بغمزة في منتصف الأغنية لشيريل، نجمة فرقة غيرلز ألاود Girls Aloud.

لكن سيمون كاول لم يكن مقتنعاً تماماً بأنه مستعدٌّ بعد، لذلك نصحه بأن يُكمل شهادة الثانوية ويعود بعد عامين.

عندما عاد ليام للبرنامج مرة أخرى عام 2010، مؤدياً أغنية كلاسيكية أخرى "كراي مي آ ريفر" "Cry Me A River"، أتّم أداءه كما هو مطلوب.

لقي إعجاباً كبيراً من سيمون كاول حين لاحظ الأخير التطور والنضج في شخصية ليام الجديدة.

واجه الحكام قراراً صعباً ذلك العام، وخلال مناقشة حول من سيستمر في البرنامج، قرروا أنهم يستطيعون الاحتفاظ بخمسة مشاركين من خلال وضعهم في مجموعة واحدة.

أُبلغ ليام، وزين مالك، ولويس توملينسون، ونايل هوران، وهاري ستايلز أنهم أصبحوا الآن فرقة فتيان، وهكذا وُلدت فرقة ون دايركشن "One Direction".

لم يفوزوا فعلياً ببرنامج ذا إكس فاكتور ذلك العام، حيث احتلوا المركز الثالث خلف مات كاردل وربيكا فيرغسون في نهائي شاهده 17 مليون شخص.

لكن سيمون كاول كان يعرف الموهبة عندما يراها، فقد وقع معهم عقداً مع شركته، وبعد انتظار تسعة أشهر لإصدار أغنيتهم الأولى، سرعان ما تفوقوا على منافسيهم.

Getty Images ليام (في الوسط) نيل هوران، وهاري ستايلز، ولويس توملينسون، وزين مالك (من اليسار إلى اليمين)

وصلت تلك الأغنية المنفردة What Makes You Beautiful، وهي أغنية بوب كلاسيكية على الفور إلى المرتبة الأولى - الأولى من بين أربع أغنيات تصدرت قوائم الأغاني في المملكة المتحدة على مدار السنوات الأربع التالية.

كانت الشهرة المفاجئة أمراً لا يطاق، ليام قال على راديو بي بي سي 1 في عام 2020 أنه كان "متوتراً حقًا بشأن الكثير من الأشياء التي كانت تحدث" في ذلك الوقت.

ووصف المشهد بالقول "كان من الصعب الاستمتاع أحياناً في تلك الظروف، فهناك الكثير من الضغوط عليه".

لكن بعد حوالي عام، تعلم الاسترخاء، "كلما استمتعنا أكثر، زاد نجاحنا".

ألهمت فرقة ون دايركشن أو "One Direction" مهووسي البوب، المسارح مليئة بالمعجبين المراهقين، والآلاف يخيمون خارج فنادقهم، وبيع لهم 70 مليون أسطوانة.

وقال لبي بي سي في عام 2019: "كنت مشوشاً جداً بسبب الشهرة، وكان من الصعب أن تكون شخصاً خارج نطاق وظيفتك، لكنني الآن أشعر أنني فهمت الأمر، أنا فتى محظوظ".

مع مرور الوقت، اكتشف ليام موهبته في كتابة الأغاني إلى جانب الغناء، حيث شارك في كتابة نصف الأغاني في آخر ألبومين للفرقة، بما في ذلك أغنيات مثل "هيستوري" "History" و"ستيل ماي غيرل" "Steal My Girl" و "ستوري أوف ماي لايف" "Story Of My Life".

لكن التوترات في الفرقة بدأت تظهر مع عودة الضغوط.

في عام 2022، قال ليام في بودكاست لوجان بول إن الأمور كادت أن تصل إلى حد الاشتباك الجسدي، "كان هناك لحظة واحدة حدث فيها جدال وراء الكواليس، وأحد الأعضاء على وجه الخصوص دفعني إلى الحائط"، قال ذلك دون أن يقول من هو الذي دفعه.

أصبح من الواضح أن نهاية فرقة "ون دايركشن" باتت وشيكة، وأضاف: "كان كل عرض أشبه بالمراهنة، وكنت أفقد السيطرة تدريجياً".

Getty Images كان شيريل وليام معاً لمدة عامين

توجه ليام إلى شرب الكحول، واستمر في الشرب بعد أن أعلنت الفرقة توقفها المؤقت في عام 2016.

قال لبي بي سي "كان سلوكي غير منتظم للغاية، كنت أشرب بشكل مفرط".

في عالم ما بعد "One Direction"، بدأ ليام مسيرته الفردية، حيث وصلت أغنيته الأولى "Strip That Down" بالتعاون مع مغني الراب الأمريكي Quavo، إلى المركز الثالث ورُشّحت لجائزتي بريت، وتعاون مع ريتا أورا في أغنية "فور يو" "For You" من الموسيقى التصويرية لفيلم "فيفتي شيدز فريد" "Fifty Shades Freed"، وصل العمل إلى المركز الثامن وحصل على ترشيح آخر لجائزة بريت.

وبعد ثماني سنوات من مغازلته المغنية البريطانية شيريل كول عندما كان في الرابعة عشرة من عمره في اختبار برنامج X Factor، بدأت بينهما علاقة وأنجبا ابنهما بير في عام 2017، ولكن انفصلا في عام 2018.

ثم خطب عارضة الأزياء مايا هنري في عام 2020، لكنهما فسخا الخطوبة لاحقاً، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إن المغني أرسل لها مؤخراً رسائل متكررة غير مرغوب بها.

وبعد انتهاء علاقتهما، ارتبط ليام بالمؤثرة الأمريكية كيت كاسيدي منذ عام 2022.

Getty Images تم الإعلان مؤخراً عن تأجيل إصدار ألبومه المنفرد الثاني

في مقطع فيديو نشره على حسابه في يوتيوب في نفس العام، ذكر أنه قضى بعض الوقت في إعادة التأهيل وتحدث عن جهوده للإقلاع عن الشرب: "لقد أصبحت شخصاً لم أعد بإمكاني أن أتعرف عليه، وأنا متأكد أنكم لم تتعرفوا عليَّ أيضاً".

واجهت مسيرته الفنية الفردية صعوبة في الحفاظ على زخمها.

أغنيته المنفردة "Teardrops"، التي صدرت في مارس/آذار من هذا العام، لم تحقق نجاحاً على قوائم الأغاني، ووردت تقارير تفيد بأن ألبومه الفردي الثاني وفيلماً وثائقياً عن حياته قد تم تعليقهما.

كانت قصة حياة ليام أكثر مما كان يتخيله في أحلام مراهقته الأولى.