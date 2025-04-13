إيلاف من نيويورك: اكتشف باحثون دواء تجريبيا يقلل بشكل كبير من جسيم يشبه الكوليسترول والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لا يدرك العديد من الأميركيين وغير الأميركيين أن مستويات مرتفعة من هذه الجسيمات - المعروفة باسم البروتين الدهني (أ) أو Lp (أ) - تنتشر في دمائهم.

لا يمكن تعديل مستوى Lp(a) المرتفع بتغيير نمط الحياة، وقد وصفته عيادة كليفلاند، التي قادت الدراسة، بأنه "أحد آخر الحدود غير القابلة للعلاج لمخاطر القلب والأوعية الدموية".

وقد أكد هذا البحث الجديد نتائج سابقة أظهرت أن الدواء التجريبي - ليبوديسيران، الذي أنتجته شركة إيلي ليلي، التي مولت الدراسة - يمكنه "إسكات" الجين الرئيسي المسؤول عن تخليق Lp (a). ونشرت النتائج في مجلة نيو إنجلاند الطبية، كما تم تقديمها في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب في 30 آذار (مارس).

ما الذي يجب أن تعرفه عن Lp(a) ؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، ترتفع مستويات البروتين الدهني (أ) لدى حوالي 20-25% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وقد أظهرت دراسة جديدة أن عقارًا تجريبيًا، يُدعى ليبوديسيران، قادر على "إسكات" الجين الرئيسي المسؤول عن تخليق Lp(a).



يتشابه Lp(a) مع بروتين دهني آخر يستهدفه الأطباء لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والمعروف باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - والذي يشار إليه غالبًا باسم "الكوليسترول السيئ".

لكن البروتين الدهني (أ) أكثر عرضة لتراكم اللويحات والجلطات في الشرايين من البروتين الدهني منخفض الكثافة، وفقًا للمؤلف الرئيسي ستيفن نيسن، دكتور في الطب، كبير المسؤولين الأكاديميين في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في كليفلاند كلينك.

ووفقاً لـ "نيويورك بوست"، قال الدكتور ديباك ل. بهات، مدير مستشفى ماونت سيناي فوستر للقلب وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: "يُعد البروتين الدهني (أ) عامل خطر مستقل لأمراض القلب، ويعتمد إلى حد كبير على العوامل الوراثية، أي أنه موروث". (لم يشارك في الدراسة).

يتم تحديد Lp(a) في المقام الأول من خلال الاختلافات في جين واحد، في حين تتأثر مستويات الكوليسترول LDL بواسطة جينات متعددة. وأشار نيسن إلى أن "هذا فرق كبير للغاية، كما أن الكوليسترول السيئ له مكون بيئي أكبر بكثير". و"يعتبر Lp(a) عامل خطر مستقل لأمراض القلب والذي يتم تحديده إلى حد كبير عن طريق العوامل الوراثية."

الخطر.. الرياضة والنظام الغذائي لا يوثران فيه

يقول الخبراء إن النظام الغذائي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن يمكن أن تساعد في خفض مستويات LDL، ولكنها لا تؤثر على مستويات Lp(a). وعلى عكس LDL، الذي يمكن خفضه باستخدام أدوية مثل الستاتينات، لا توجد حاليًا علاجات دوائية معتمدة تعمل على خفض Lp(a). وأكد نيسن أنه "لا يوجد علاج دوائي معتمد للبروتين الدهني (أ) من قبل السلطات التنظيمية في أي دولة في العالم".

تصميم الدراسة وتفاصيلها

أجرى الباحثون تجربة سريرية على 320 فردًا من الأرجنتين والصين والدنمارك وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا ورومانيا وإسبانيا والولايات المتحدة في الفترة من 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 إلى 17 نيسان (أبريل) 2023.

تم توزيع المشاركين بشكل عشوائي لتلقي إما دواء وهمي أو حقنة واحدة أو اثنتين تحت الجلد من ليبوديسيران.

وقال نيسن لقناة فوكس نيوز ديجيتال إن المستوى الطبيعي لـ Lp(a) أقل من 75 نانومول لكل لتر وكان المستوى المتوسط ​​للأشخاص المشاركين في التجربة حوالي 250 نانومول لكل لتر.

وأضاف أن "المستويات كانت مرتفعة للغاية، أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأعلى الطبيعي". وبعد حقنة واحدة من الجرعة الأعلى، أظهر المشاركون انخفاضًا بنسبة 100% تقريبًا في مستويات البروتين الدهني (أ) بعد ستة أشهر. وحافظ أولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية بعد ستة أشهر على انخفاض بنسبة 100% تقريبًا عند علامة العام الأول.

وأظهر المشاركون انخفاضًا بنسبة تقارب 100% في مستويات البروتين الدهني (أ) بعد ستة أشهر من الحقن الأولى.

وبعبارة أخرى، نجح العلاج في إزالة كل البروتين الدهني (أ) تقريبا من الدم، وفقا لنيسن. ويقول أطباء القلب إن هذه النتائج قد تساعد في نهاية المطاف في علاج ملايين الأميركيين الذين لديهم مستويات مرتفعة من Lp(a)، فالنتائج مثيرة للإعجاب للغاية.

القيود المحتملة

أشار الباحثون إلى عدم وجود مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة، لكن 12% من المشاركين أبلغوا عن حدوث ردود فعل خفيفة في موقع الحقن.

ولم تشمل الدراسة سوى عدد قليل من المشاركين السود - وهي فئة تحتاج إلى مزيد من البحث، حيث من المرجح أن يكون لديهم تركيزات مرتفعة من البروتين الدهني (أ) مقارنة بالأشخاص البيض، وفقًا لدراسات سابقة.

ولمعالجة هذا القلق، يقوم الباحثون بتسجيل عدد أكبر بكثير من المرضى السود في تجربتهم السريرية الأكبر في المرحلة الثالثة. وكان هناك قيد آخر وهو أنه تم إعطاء جرعتين فقط من ليبوديسيران في التجربة، وبالتالي فإن تأثير المزيد من الجرعات غير معروف.

ولم تظهر الدراسة أيضًا أن خفض مستويات Lp(a) يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لما أشار إليه خبراء خارجيون.

الحاجة إلى تجربة المرحلة الثالثة

وقال بات "إن هناك حاجة إلى تجربة المرحلة الثالثة لاختبار التأثير السريري لهذا الدواء لمعرفة ما إذا كان الانخفاض الكبير في Lp (a) يترجم إلى انخفاض معدلات الإصابة بالنوبات القلبية".

وأكد نيسن أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بدأت بالفعل. "مهما كان مستواك عندما يكون عمرك 24 عامًا، فهو نفس المستوى عندما يكون عمرك 64 عامًا - فهو لا يتغير، لأنه وراثي."

توصي الجمعية الأوروبية لأمراض القلب والجمعية الوطنية للدهون في الولايات المتحدة بأن يقوم جميع البالغين بفحص مستويات Lp(a).

على عكس الكوليسترول التقليدي، الذي يراقبه الأطباء عادةً بمرور الوقت، أشار نيسن إلى أن البروتين الدهني (أ) لا يحتاج إلى فحص إلا مرة واحدة في العمر.

