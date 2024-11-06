إيلاف من لندن: أعربت تايلور سويفت، وجورج كلوني، وبيونسيه، وغيرهم من أيقونات الشهرة والنجومية عن تأييدهم لكامالا هاريس التي أخفقت في السباق الرئاسي أمام دونالد ترامب، ولكن هل يفيد هذا التأييد هؤلاء النجوم أكثر مما يصب في مصلحة السياسيين؟.

وهل أصبح النجوم بلا تأثير حقيقي في المشهد السياسي؟ والأهم من ذلك.. هل يصوت الناس بناء على قناعات شخصية وقيم واحتياجات خاصة بعيداً عن التأثر بهذا النجم أو ذاك؟ فقد طرح البعض وجهة نظر تبدو مقنعة من زاوية ما، حيث قال :"لماذا يتوجب أن أتأثر بدعم بيونسيه لكامالا هاريس، في الوقت الذي لا تهتم بيونسيه بسعر لتر البنزين؟".

كاتي بيري، بيونسيه، ليدي غاغا، أريانا غراندي – هؤلاء فنانات كان جمهورهن يميل بالفعل إلى التصويت لكامالا هاريس، فقد أعلنت تايلور سويفت، أكبر نجمة بوب في العالم، دعمها لهاريس بعد مناظرة أيلول (سبتمبر) وكتبت أن هاريس "تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أؤمن بها".

وسجل هاريسون فورد مقطع فيديو، بدا فيه جادًا وهو يحذر الناخبين من الخطر الذي قد يشكله ترامب على الديمقراطية، ثم كانت هناك بيونسيه، التي ظهرت في أحد تجمعات هاريس.

ماذا قالت بيونسيه؟

قالت بيونسيه، متحدثة على المسرح، إنها كانت هناك "كأم تهتم بشدة بعالم حيث لدينا الحرية في التحكم في أجسادنا، عالم لا ننقسم فيه".

يمكنك أن تضيف إلى هذه الأسماء تأييد كبير من أمثال ليبرون جيمس، وجورج كلوني، وبروس سبرينغستين، وأوبرا، وجينيفر لوبيز، وإمينيم، وأرنولد شوارزنيغر، وعدد لا يحصى غيرهم، فقد اشتهر الحزب الديموقراطي بأنه يحظى دائماً بدعم النجوم والمشاهير، وربما للمعادلة جانب آخر يتمثل في أن المشاهير هم الذين يميلون للديموقراطيين كإرث تاريخي.

فلماذا كان لأصواتهم تأثير ضئيل؟

وفقاً لتقرير "الغارديان" البريطانية الذي يتناول تأثير مشاهير الغناء والسينما في عالم السياسية فقد قال سيث أبراموفيتش، الكاتب الكبير في هوليوود ريبورتر، إن ترشيحات هاريس كانت غير فعالة لأنها جاءت في الغالب من المشاهير الذين كانوا يبشرون بالجوقة: "أوبرا، وكاتي بيري، وبيونسيه ، وليدي جاجا، ومادونا، وأريانا غراندي - هؤلاء فنانون كان جمهورهم (السود، والإناث، والليبراليين، والمثليين) يميلون بالفعل إلى التصويت لكامالا".

ويقول إن الاستثناء من ذلك كان سويفت، التي تعني شعبيتها في عالم الموسيقى ​​أنها تروق لكلا الجانبين في الولايات المتحدة المنقسمة. "ومع ذلك، أود أن أزعم أن نفوذها الهائل لا يصل إلى مجموعتين ديموغرافيتين رئيسيتين ساعدتا ترامب على الفوز هذه المرة - اللاتينيون والرجال السود".

مارغريتا بنتلي أستاذة في جامعة ولاية أريزونا، درست في صفوفها الأهمية الاجتماعية لسويفت. تقول: "في الأدبيات الأكاديمية، أظهرت الأبحاث أنه في حين يمكن أن يؤدي تأييد المشاهير إلى زيادة المشاركة المدنية وتسجيل الناخبين، إلا أنه لم يثبت أن له تأثيرًا مباشرًا على كيفية اتخاذ الناس لقرارات التصويت".

التصويت يتأثر بالأسرة والأصدقاء والقيم الشخصية

تحب بنتلي أن تسأل طلابها عن العوامل التي تؤثر على تصويتهم، وتشير الغالبية العظمى من الإجابات إلى الأسرة (وخاصة الوالدين)، والأصدقاء والقيم الشخصية. "قد يقوم الناخبون بمزيد من البحث بعد تأييد أحد المشاهير لمرشح ما، ولكنهم سيصوتون بناءً على قيمهم الخاصة وليس بالضرورة قيم المشاهير الذين يؤيدون مرشحهم".

قال 20% من الناخبين بشكل مفاجئ إن تأييد تايلور سويفت لهاريس جعلهم أقل ميلاً للتصويت لها، ولكن إذا لم يصوت الناس بالطريقة التي تريدها الحملة التي تدعمها، فهل هناك أي قيمة حقيقية في السعي إلى الحصول على تأييد من أحد؟

يقول بنتلي: "هذا سؤال عظيم، وهو سؤال لم يتمكن البحث من الإجابة عليه بالكامل. ومن وجهة نظري كمعلم، إذا كان تأييد المشاهير يشجع على المشاركة المدنية، فهذا أمر جيد".

أوبرا وينفري جلبت مليون صوت لأوباما

لا شك أن مغازلة المشاهير ليست بالأمر الجديد. فقبل انتخابات عام 1920، قاد آل جولسون مسيرة من زملائه الممثلين عبر شوارع أوهايو لدعم ترشيح الجمهوري وارن جي هاردينج، بل إنه كتب الأغنية الرسمية للحملة. وكان المرشحون في عصرهم يتطلعون إلى الحصول على تأييد بيب روث وفرانك سيناترا وباربرا سترايسند ــ وربما كان ذلك لسبب وجيه.

على سبيل المثال، زعمت دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن في عام 2008 أن تأييد أوبرا وينفري لباراك أوباما أضاف نحو مليون صوت إلى إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها.

ولكن هذا كان في مشهد سياسي مختلف تماما. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف بعد فترة وجيزة من تأييد سويفت أن 8% فقط من الناخبين سيكونون "أكثر ميلا إلى حد ما" أو "أكثر كثيرا" للتصويت لصالح هاريس ــ مع مفاجأة بلغت 20% قالوا إن تأييد سويف لكامالا هاريس جعلهم في الواقع أقل ميلا للتصويت لها.

هل تغيرت نظرتنا لتأثير المشاهير؟

لا يعتقد لورانس ف. ماسلون، أستاذ الفنون في جامعة نيويورك، ذلك. ويقول: "أعتقد أن التأييد كان دائماً مفيداً للمشاهير أنفسهم أكثر من الشخص الذي يتم تأييده. وأعتقد أنه في بعض الأحيان يكون وسيلة لربط نجمك بشخص يبدو أنه جيد بالنسبة لك، وربما يكون هناك نوع معين من المجد المنعكس في ذلك. وحتى إذا نظرنا إلى تأييد سيناترا لجون ف. كينيدي، فربما كان ذلك بمثابة صفقة أكبر بالنسبة لسيناترا، لأنه سمح له بالحصول على مقعد على الطاولة وربما كان يعتقد أن ذلك سيساعده على تحقيق المستوى التالي من النجومية".

ما يهم المشاهير لا يصب في مصلحة الشخص العادي. بيونسيه لا تقلق بشأن سعر البنزين، ومع ذلك، يقر ماسلون بأن هناك جهداً متضافراً من جانب الحزب الجمهوري على مدى العقود القليلة الماضية لمواجهة حقيقة مفادها أن الديمقراطيين يحصلون على أكبر قدر من تأييد المشاهير.

الليبرالية وهوليوود.. علاقة قوية

ويقول: "ربما لم يكن هناك مرشح جمهوري لأي منصب في السنوات العشرين الماضية لم يقم بإضافة كلمة ليبرالي قبل كلمة هوليوود عند الحديث عنها". وفي نهاية المطاف، يعني هذا أن تأييد المشاهير أصبح جزءاً لا يتجزأ من الخطاب العام. "أعني أن أشخاصاً مثل جورج كلوني وروبرت دي نيرو، من يهتم، بصراحة؟"

لا شك أن الجمهوريين استغلوا فكرة "النخب" إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تغذية فكرة مفادها أن ما يصلح لشخصية مشهورة قد لا يكون بالضرورة في مصلحة الشخص العادي في الشارع. ويذهب البعض إلى أن بيونسيه لن تشعر بالقلق إزاء أسعار البنزين.

إن الرأي القائل بأن المشاهير منفصلون عن الحياة الحقيقية إلى الحد الذي يجعلهم لا يستحقون الاستماع إليهم يتجسد في مقطع فيديو قصير لريكي جيرفيس نُشر في حزيران (يونيو)، والذي عاد إلى الظهور على شكل ميم فيروسي قبل الانتخابات مباشرة: "بصفتي من المشاهير، أعرف كل شيء عن أشياء مثل العلوم والسياسة، لذا ثق بي عندما أخبرك بمن يجب أن تصوت له".

النجم الشهير قد يتحول إلى رمز شرير

إن التلميح إلى أن المشاهير الليبراليين كانوا على علم بجرائم ديدي المزعومة، من شأنه أن يعمل على تقويض قوة المشاهير أنفسهم، وإعادة صياغتهم من شيء براق ومرغوب فيه إلى وجه الشر.

ولكن نظريات المؤامرة أثناء الانتخابات ليست بالأمر الجديد. يقول أبراموفيتش: "ستظل هناك دائماً شريحة من الناخبين الذين لا يثقون في المشاهير وهوليوود ويميلون إلى نظريات المؤامرة".

ورغم كل هذا، لن يفاجأ أحد برؤية الساسة يتدافعون للحصول على تأييد الناخبين عندما يحين موعد الانتخابات المقبلة.

لا دليل على أن المشاهير ألحقوا الضرر بهاريس

ففي نهاية المطاف، لا يوجد ما يشير إلى أنهم أضروا بحملة هاريس بشكل نشط ــ ربما كانت لتفعل ما هو أسوأ كثيراً بدونهم. وحتى ماسلون تعترف بأن " عدم تأييد أشهر مغنية سوداء في العالم لهاريس ربما كان ليشكل أمراً سلبياً كبيراً، ضمناً".