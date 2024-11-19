تشهد بريطانيا انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة مع تحذيرات من موجة برد قاسية. هي أجواء الشتاء الحقيقية، مع مشاهد جميلة للثلوج المتساقطة وطقس بارد يدعو للاستمتاع بالمشروبات الدافئة والأمسيات بجانب المدفأة.

إيلاف من لندن: استيقظ سكان بعض المناطق في بريطانيا ليجدوا أن الثلج بدأ يتساقط، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى منذ الشتاء الماضي، مسجلة 7.8 درجات مئوية تحت الصفر في جسر تولوش بأسكتلندا.

هذه الأجواء الباردة والتي تجلب معها أمسيات ساحرة، تستدعي الحذر، إذ أصدر مكتب الأرصاد الجوية تنبيهات باللون الأصفر تحذر من الصقيع والانزلاق على الطرق.

نصيحة: استمتع، لكن احترس

هيئة الأرصاد تدعو الجميع للاستمتاع بالمشهد المذهل مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة كبار السن، الذين يُنصحون بالبقاء في منازل دافئة وتناول الأطعمة والمشروبات الساخنة.

طقس بارد وتجهيزات استثنائية

المملكة بأسرها تستعد لأسبوع مليء بالفعاليات الشتوية، في ظل انخفاض متوقع لدرجات الحرارة إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر في لندن، و4 درجات تحت الصفر في برمنغهام، وصولًا إلى 7 درجات تحت الصفر في المناطق الشمالية. إنه الوقت المثالي للجلوس بجوار المدفأة واحتساء الشوكولاتة الساخنة، بينما تتحول الليالي إلى لوحات باردة مضاءة بالثلوج.

كارولين أبراهامز، مديرة إحدى الجمعيات الخيرية، توصي بالعناية بكبار السن والاستمتاع بأجواء دافئة بالملابس الثقيلة والمشروبات الساخنة.

الاستعداد لمغامرات الشتاء بذكاء

الشتاء هو الوقت المثالي للاستمتاع برحلات المشي على الجليد، ولكن في ظل التحديات، ينصح بالتسوق عبر الإنترنت بدلًا من مواجهة الصقيع في الخارج. سواء لشراء الأغراض الأساسية أو حتى تجهيز الحفلات المنزلية، دع الأجواء تحتفظ بسحرها وأمانها.