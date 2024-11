من فيلم المصارع Gladiator 2 و نوسفيراتو (سيمفونية الرعب) Nosferatu إلى فيلم ملحمة ماد ماكسFuriosa: A Mad Max Saga، تتوقع بي بي سي الثقافية أن تحصد هذه الأفلام جوائز كبيرة في حفل توزيع الأوسكار العام المقبل.

وإليكم هذه القائمة التي أعدتها بي بي سي:

1. أنواع اللطافة (Kinds of Kindness)

يعد يورغوس لانثيموس، أحد أكثر المخرجين إلهاما اليوم، كما أنه يجذب جوائز الأوسكار. ويعتبر استمرار المخرج على نهج فيلم كائنات مسكينة Poor Things - والذي تم ترشيحه لجوائز أفضل صورة وأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس إلى جانب فوز إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة - أمراً غير مألوف بالنسبة له، والفيلم الجديد عبارة عن مختارات من ثلاث قصص معاصرة شبيهة بالحكايات الخرافية.

هناك تكتم على التفاصيل حتى الآن، لكن المقتطفات الكوميدية القاتمة في المقطع الدعائي تشمل إيما ستون وهي تندفع إلى موقف سيارات الفندق في سيارة أرجوانية، ويبدو ويليم دافو كئيبا، ومارغريت كوالي تصفع جيسي بليمونز، مما يجعله بالفعل أحد أكثر المشاريع السينمائية إثارة للاهتمام خلال السنة.

Courtesy of 2024 Searchlight Pictures فيلم أنواع اللطافة سيتم عرضه لأول مرة في مهرجان كان وسيكون مرشحا بقوة لجوائز الأوسكار

بالنظر إلى فوز أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم The Favorite، فإن أي فيلم جديد من أفلام المخرج لانثيموس يصل تلقائيا تقريبا إلى قائمة الأوسكار المحتملة، وهذا الفيلم، الذي يُشاع أنه سيتم عرضه لأول مرة في مهرجان كان، قد يكون جيدا بصورة كافية لعدم صناعة فيلم ثلاثي الأجزاء، لكن يمكنه أن يكون مرشحا للحصول على الجوائز.

وصدر الفيلم في الولايات المتحدة في 21 يونيو/حزيران.

2. موانا 2 (Moana 2)

فيلم موانا Moana أحد أكثر أفلام الرسوم المتحركة المحبوبة لدى شركة ديزني، لدرجة أن الشركة قررت عمل نسخة جديدة منه يجري العمل عليها الآن، وسيقوم بالبطولة معظم الممثلين الذين قاموا بالأداء الصوتي الأصلي. وسيصدر الجزء الثاني من الرسوم المتحركة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

لم يتم ترشيح أي رسوم كاريكاتورية من إنتاج شركة ديزني في هذه الفئة سواء هذا العام أو العام الماضي، لذلك لا بد أن رؤساء الشركة سوف يدعمون البطل ماوي في الفيلم الشهير والذي يؤدي دوره دواين جونسون، حتى تتمكن موانا المحبة للمحيطات والتي تؤدي دورها أولي كرافاليو، من قلب الأمور والترشح للأوسكار.

سيتم إصدار الفيلم اعتبارا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

3. المصارع 2 (Gladiator 2)

في عام مليء بإنتاج أجزاء جديدة من أفلام سابقة، تعد عودة المخرج البريطاني ريدلي سكوت، إلى ملعب الكولوسيوم في روما لمتابعة العمل على فيلمه السابق الفائز بجائزة أفضل فيلم لعام 2000 واحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل. يعد اختيار فريق العمل أمرا مثيرا للترقب بالنسبة لهذا العمل.

ومن المرجح أن يلعب دور البطولة الممثل الأيرلندي بول ميسكال، المعروف بتحولاته المؤثرة في الأعمال الدرامية بما في ذلك Aftersun وAll of Us Strangers، وسوف يرتدي الممثل صندلا ويحمل سيفا مثل لوسيوس فيروس، الذي كان في الجزء الأول من فيلم المصارع طفلا معجبا جدا بشخصية الجنرال ماكسيموس، الذي قام بدوره راسل كرو.

كما يلعب دور البطولة بيدرو باسكال ودينزل واشنطن، إلى جانب ممثلين عائدين من الفيلم الأصلي، ومنهم كوني نيلسن في دور والدة لوسيوس، وديريك جاكوبي في دور عضو مجلس الشيوخ.

وقال سكوت لصحيفة نيويوركر العام الماضي: "كما تعلمون، لم أحصل على جائزة الأوسكار بعد". "إذا حصلت على واحدة، سأقول (حان الوقت!)".

ومن المتوقع أن يطرح الفيلم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

4. غريب (Queer)

يشتهر لوكا غوادانيينو، بفيلمه الرومانسي عن المثلية الجنسية نادني باسمك Call Me By Your Name، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس في عام 2018.

صدر فيلم المخرج الإيطالي الجديد المُتَحَدون Challengers، في أبريل/نيسان، ومن المقرر أن يتم عرضه على شبكة الإنترنت، وسيتبعه في وقت لاحق من هذا العام فيلم غريب أو (مثلي) Queer، وهو مقتبس من رواية ويليام إس بوروز.

يلعب دانييل كريج دور أمريكي يهرب من نيو أورليانز إلى مكسيكو سيتي بعد ضبطه يحمل مخدرات في حقبة الخمسينيات، ويصبح مهووسا بحب جندي سابق في البحرية الأمريكية يلعب دوره درو ستاركي. وسيكون لدى كريج في هذا الدور ما هو أكثر من جيمس بوند وبينوا بلانك، وقد يضعه هذا على رادار جائزة أفضل ممثل أوسكار.

تاريخ إصدار الفيلم سيتم تحديد في وقت لاحق.

Aidan Monaghan / 2023 Focus Features LLC يلعب بيل سكارسغارد، دور مصاص الدماء ذو الأصابع المخلبية الكونت أورلوك في فيلم نوسفيراتو

5. نوسفيراتو (Nosferatu)

إنه ليس فيلما نموذجيا للمشاهدة في عيد الميلاد، لكنه جاء خصيصا من أجل موسم الجوائز. فروبرت إيغرز، يعمل الآن على نوسفيراتو العظيم، وتمثلت إنجازات المخرج السابقة في الفيلم المخيف الساحرة The Witch (2016)، يليه المنارة The Lighthouse (2019)، وهو رائعة نفسية مخيفة جمعت ويليم دافو وروبرت باتينسون.

يلعب بيل سكارسغارد، دور مصاص الدماء ذو الأصابع المخلبية "الكونت أورلوك". وتلعب ليلي روز ديب دور إيلين هوتر، المرأة التي تفوز بهوس الكونت، وزوجها نيكولاس هولت، وتلعب هذه الشخصيات ضمن طاقم يضم آرون تايلور جونسون، وإيما كورين، ودافوي المشغول دائما.

يحمل هذا الفيلم التاريخي أصداء الفيلم الكلاسيكي الذي أخرجه إف دبليو مورناو عام 1922 مع ماكس شريك والنسخة الجديدة الرائعة لفيرنر هيرزوغ عام 1979 مع كلاوس كينسكي. لكن من المؤكد أن إيغرز سيجلب رؤيته الجريئة المعتادة وصوره المذهلة ونبرة صوته المرعبة. وكما قال لمجلة Empire: "لم يكن هناك فيلم قوطي - نوع من فنون العصور الوسطى - من المدرسة القديمة يكون مخيفا بالفعل منذ فترة"، وهو الفيلم المناسب لقضاء العطلات.

ومن المتوقع أن يصدر الفيلم في 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

6. الهجوم الخاطف (Blitz)

هذا هو الفيلم الروائي الخامس لستيف ماكوين، ويعني اسمه (الهجوم الخاطف للألمان في الحرب العالمية الثانية) ، وهو سرد لحياة الطبقة العاملة في لندن خلال الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

غالبا ما يدعم المصوتون في الأوسكار، الأعمال الدرامية التاريخية ذات الوزن الثقيل، بما في ذلك فيلم ماكوين "12 عاما من العبودية"، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم في عام 2014.

علاوة على ذلك، فإن الفيلم الذي يدور حول البقاء على قيد الحياة في مدينة دمرتها الحرب، له صدى خاص في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار طاقم الممثلين الذي يضم ممثلين مشهورين مثل ساويرس رونان، وهاريس ديكنسون، وستيفن جراهام، وكاثي بيرك، ومن المتوقع أن يكون بليتز منافساً شرساً للحصول على جائزة أفضل فيلم.

وسيتم تحديد موعد طرح الفيلم في وقت لاحق.

7. درس البيانو (The Piano Lesson)

أخذ الممثل الأمريكي دينزل واشنطن على عاتقه مهمة تقديم أفلام سينمائية عن جميع المسرحيات العشرة المعروفة باسم "دورة القرن العشرين" American Century Cycle، والتي ألفها أوغست ويلسون.

حقق فيلم Fences (2016)، الذي قام ببطولته وأخرجه واشنطن، نجاحا كبيرا، حيث حصل على أربعة ترشيحات لجوائز الأوسكار، وفازت فيولا ديفيس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

ويعد فيلم درس البيانو، الذي تدور أحداثه في بيتسبرغ عام 1936، فلماً عائلياً بحثاً، إذ يقوم دينزل بإنتاج الفيلم، في حين يقوم ابنه مالكولم واشنطن بإخراج أول فيلم روائي طويل له، ويقوم ابنه الأخر جون ديفيد واشنطن (تينيت) بدور الصبي ويلي تشارلز، الذي يبيع البيانو المنقوش والموروث عن جده الأكبر.

أما صامويل إل جاكسون فيلعب دور عمه وتلعب دانييل ديدوايلر دور أخته. ويجب أن ترقى أدوارهم لتستحق جائزة الأوسكار بفضل كتابة ويلسون الثاقبة عاطفيا، بموضوعاته القوية مثل العرق والتراث والعائلة.

وسيتم تحديد موعد عرض الفيلم في وقت لاحق.

8. فيوريوسا: ملحمة ماد ماكس (Furiosa: A Mad Max Saga)

كان فيلم ملحمة ماد ماكس Furiosa: A Mad Max Saga هو الفيلم الرابع الذي تأخر كثيرا في سلسلة أفلام الخيال العلمي، ولن يكون من بطولة ميل جيبسون، الممثل الذي لعب الدور الرئيسي في الأجزاء الثلاثة السابقة.

لم يكن للفيلم أية توقعات واعدة. لكن في عام 2016، تم ترشيح فيلم جورج ميلر الرائع لعشر جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم، وفاز بستة منها. والآن قام الكاتب والمخرج البالغ من العمر 79 عاما بعمل مقدمة لفيلم Fury Road، حيث تولت أنيا تايلور جوي المسؤولية من تشارليز ثيرون في دور الإمبراطورة فيوريوسا. ومن المؤكد أنها ستحظى بترشيحات الأوسكار في العديد من الفئات الفنية لجوائز الأوسكار على الأقل.

صدر الفيلم في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2024

9. كلارا والشمس (Klara and the Sun)

رواية 2021 للكاتب كازو إيشيجورو، الحائز على جائزة نوبل عن رواية (بقايا اليوم) ستكون أساس هذا الفيلم الذي يأتي من بطولة جينا أورتيجا في دور كلارا، الصديقة الآلية لجوزي (ميا ثاريا)، وهي مراهقة مريضة.

تلعب إيمي آدامز أيضا دور والدة جوزي، التي اشترت كلارا للتخفيف من شعور ابنتها بالوحدة، وناتاشا ليون، هي صاحبة المتجر الذي يبيع لها الروبوت النابض بالحياة.

ويمثل المشروع نقلة طموحة للمخرج تايكا وايتيتي، الذي تشمل أفلامه الأرنب جوجو Jojo Rabbit وفيلمين من أفلام ثور Thor، وكاتب السيناريو داهفي والر، الذي ابتكر سلسلة ملكة جمال أمريكا Mrs America، وكتب رجال مجانين Mad Men. ولكن إذا كان الفيلم يجسد الجانب الجميل للرواية، حيث قد تكون الروبوت كلارا أكثر إنسانية وتعاطفا من معظم الناس من حولها، فقد يكون الفيلم فيلما أنيقا وملهما ومحطما للقلوب، وقد يمنح الذكاء الاصطناعي وصفاً جيدا.

سيتم تحديد موعد إطلاق الفيلم في وقت لاحق.