إيلاف من الرباط: 9 أعضاء من 9 دول مختلفة يمثلون 5 قارات، يشكلون لجنة تحكيم الدورة الواحدة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستنعقد خلال الفترة من 29 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 7 كانون الأول (ديسمبر) 2024.

ستمنح لجنة التحكيم النجمة الذهبية لواحد من بين 14 فيلما طويلا، تعد بمثابة الفيلم الأول أو الثاني لمخرجيها، والتي تشارك في المسابقة المخصصة لاكتشاف سينمائيي العالم.

سيرأس المخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو لجنة تحكيم الدورة الحالية لمهرجان مراكش، بعد أن تم الإعلان سابقا عن رئاستها من قبل توماس فينتربيرغ، الذي اعتذر لأسباب عائلية.

مخرج غزير العطاء، عُرف بحس انتقائي لأعماله، وميل للاكتشاف، وشغفٍ كبير بالسينما، وأكد لوكا جوادانيينو نفسه على مدى 15 سنة الماضية كواحد من أكبر السينمائيين في بلده إيطاليا، مما جعله يحظى بمسيرة مهنية دولية.

ويعمل مع كبار الممثلين العالميين أمثال تيلدا سوينتون وتيموتي شالامي، ومؤخرا مع زيندايا ودانييل كريغ. تشهد إبداعاته، التي ينتقل فيها بين الروائي والوثائقي والمسلسلات، على موهبة عالية لهذا السينمائي الذي تناول بحماس كبير مواضيع عن الشباب والرغبة، فأخرج أفلاما لاقت نجاحا كبيرا من قبيل" نادِني باسمك" و "المتَحدُّون".

" لن أنسى أبدا المرة الأولى التي أتيت فيها إلى مراكش. كان ذلك منذ ما يزيد عن عشرين سنة، كانت صديقتي فالنتينا سيرفي عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة ودعتني لحضور المهرجان. لم أكن أعرف المغرب من قبل، لكن والدتي الجزائرية نشأت هنا في هذا البلد واستقرت بمدينة الدار البيضاء وهي في الخامسة من العمر.

أول مرة وطأت قدماي مدينة مراكش الجميلة كانت من أجل هذا المهرجان المتميز، منذ ذلك الحين، صارت العلاقة بيني وبين المدينة ومهرجانها السينمائي وثيقةً، فأصولي العربية متجذرة بقوة في القدرات الساحرة لمهرجان مراكش. إنه لشرف عظيم أن أحظى برئاسة لجنة تحكيم هذه الدورة الواحدة والعشرين. أتشوق لمشاهدة الأفلام الرائعة وأن ألتقي هناك بالسينمائيين المبدعين" يقول لوكا جوادانيينو بعد أن تم الإعلان عن تعيينه رئيسا للجنة التحكيم.

أسماء بارزة في السينما العالمية

للحسم في الأفلام المشاركة في المسابقة، سترافق لوكا جوادانيينو لجنة تحكيم متميزة تتكون من أسماء بارزة في السينما العالمية، يتعلق الأمر بالمخرج الإيراني علي عباسي، والمخرجة الهندية زويا أختر، والممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، والممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا، والممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي، والممثل البريطاني-الأمريكي أندرو غارفيلد، والممثلة المغربية نادية كندة، والمخرج الأرجنتيني سانتياغو ميتري.

ستمنح لجنة التحكيم النجمة الذهبية للدورة الحالية لواحد من بين أربعة عشر فيلما مشاركا في المسابقة، بعد أن كانت السنة الماضية من نصيب فيلم "كذب أبيض" لأسماء المدير، التي مُنحتها من قبل لجنة تحكيم ترأستها جيسيكا شاستين.

وستعلن لجنة التحكيم عن جوائز الدورة الواحدة والعشرين للمهرجان خلال حفل الاختتام المقرر يوم السبت 7 كانون الأول (ديسمبر) 2024.