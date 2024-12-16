إيلاف من القدس: قالت تقارير عبرية إنه من المرجح أن ترد إسرائيل أخيراً على الحوثيين في اليمن، بحسب ما علمت "واشنطن بوست"، وقالت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن إسرائيل فقدت صبرها مع الحوثيين وربما تكون مستعدة للتحرك بصورة حاسمة في المرحلة المقبلة.

ومن المرجح أن ترد إسرائيل أخيرا على الحوثيين في اليمن خلال الأسابيع المقبلة، في أعقاب هجوم صاروخي باليستي آخر نفذه الوكيل الإيراني.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعة 3:23 مساءً، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من اليمن على إسرائيل، الاثنين، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أن الصاروخ لم يدخل الأراضي الإسرائيلية، لكن الإنذارات انطلقت بسبب احتمال سقوط حطام من جراء الاعتراض.

بشكل عام، فإن نظام الدفاع الصاروخي "حيتس" فقط هو القادر على إسقاط الصواريخ الباليستية، على عكس نظام القبة الحديدية الذي يسقط الصواريخ الأقل خطورة.

3 ملايين دولار لاسقاط صاروخ واحد!

وعلاوة على ذلك، فإن تكلفة إسقاط الصواريخ الباليستية يمكن أن تصل إلى ما يصل إلى مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار لكل صاروخ اعتراضي عندما يتم استخدام صواريخ "حيتس 2" أو "حيتس 3"، نظراً لأن القبة الحديدية لا تستطيع إسقاط الصواريخ الباليستية.

وتشير التقديرات إلى أن الحوثيين أطلقوا نحو عشرة صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على إسرائيل منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، بما في ذلك العديد منها خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

ورغم هذه الهجمات المتواصلة، فشلت إسرائيل في الرد منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وفي الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، ذكرت واشنطن بوست أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الباليستي الحوثي على إسرائيل في اليوم السابق، أو متى سترد.

تم إسقاط الصاروخ الباليستي في الأول من كانون الأول (ديسمبر) خارج الأراضي الإسرائيلية ولم يقتل أو يصاب أي إسرائيلي بشكل مباشر من الصاروخ، ولكن بعض الشظايا سقطت في مناطق معينة في وسط إسرائيل وأصيب عدد قليل من الأشخاص أثناء اندفاعهم إلى الملاجئ.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى ذلك الصاروخ - على الأرجح صاروخ يوم الاثنين - إلى إطلاق صفارات الإنذار في معظم أنحاء وسط إسرائيل، لأنه لم يكن من الواضح على وجه التحديد أين قد يضرب إذا اخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

1800 كم بين اليمن وإسرائيل

وتطرح "جيروزاليم بوست" في تقريرها سؤالاً.. ولكن لماذا؟ لأن أحداً لم يقتل أو يصب، ولأن إسرائيل توصلت مؤخراً إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله، ولأن إسرائيل كانت تأمل في التوصل إلى اتفاق مع حماس أيضاً، ولأن اليمن تبعد عنها أكثر من 1800 كيلومتر، ولأن بعض استراتيجيات إسرائيل الكبرى في المنطقة تنتظر دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني (يناير)، لم تكن هناك أي دلائل حتى الآن على رد إسرائيلي.

في واقع الأمر، لو لم يهاجم اليمن مرة أخرى بعد الأول من كانون الأول (ديسمبر)، فربما كانت إسرائيل قد اختارت عدم الرد على الإطلاق.

وعلى النقيض من الحالتين الأخريين عندما هاجم الحوثيون في تموز (يوليو) أيلول (سبتمبر) وتعهد كبار المسؤولين الإسرائيليين بسرعة بالرد، فإن المسؤولين الإسرائيليين هنا التزموا الصمت إلى حد كبير - حتى يوم الاثنين.

لكن المصادر أشارت أخيرا يوم الاثنين إلى فقدان الصبر تجاه الحوثيين.

معالجة التهديد الحوثي

في 29 أيلول (سبتمبر)، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربة ضخمة ضد الحوثيين في اليمن، وهي الضربة التي تجاوزت إلى حد كبير الضربة الضخمة على الحديدة في تموز (يوليو).

وقد حققت كل من هذه الهجمات هدوءا مؤقتا من جانب الحوثيين، ولكن في كلتا الحالتين، وبعد نحو شهر أو نحو ذلك من الضربة المضادة الإسرائيلية، بدأ الحوثيون في مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

كما فشلت حتى الآن الجهود الأميركية لوقف عدوان الحوثيين خارج بلادهم.