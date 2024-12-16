إيلاف من لندن: كشف النقاب في لندن عن اسم جاسوس صيني مزعوم مرتبط بالأمير أندرو بعد رفع أمر عدم الكشف عن هويته. وواجهت الحكومة سؤالاً عاجلاً في مجلس العموم بشأن هذه القضية بعد ظهر اليوم الإثنين.

واتضح أن اسم الجاسوس الصيني المزعوم المرتبط بالأمير أندرو شقيق العاهل البريطاني باسم يانغ تينغبو البالغ من العمر 50 عامًا بعد رفع أمر عدم الكشف عن هويته.

وتم رفع الأمر في المحكمة الملكية للعدل وسط توقعات متزايدة بأن أحد أعضاء البرلمان - من المحتمل أن يكون ريتشارد تيس من حزب الإصلاح - قد أطلق عليه اسمًا باستخدام الامتياز البرلماني في مجلس العموم.

وعلى صلة، قال متحدث باسم الأمير أندرو في وقت سابق: "اتبع دوق يورك نصيحة من حكومة صاحبة الجلالة وأوقف كل الاتصالات مع الشخص الصيني بعد إثارة المخاوف".

واضاف: "التقى الدوق مع الشخص الصيني من خلال القنوات الرسمية، ولم تتم مناقشة أي شيء ذي طبيعة حساسة على الإطلاق. إنه غير قادر على التعليق بشكل أكبر على الأمور المتعلقة بالأمن القومي".

لم أرتكب أي خطأ

وأصدر الجاسوس المزعوم بيانا بعد رفع أمر عدم الكشف عن هويته في المحاكم الملكية للعدل، قال فيه: "نظرًا للمستوى المرتفع من التكهنات والتقارير الخاطئة في وسائل الإعلام وأماكن أخرى، فقد طلبت من فريقي القانوني الكشف عن هويتي".

واضاف: "لم أرتكب أي خطأ أو مخالفة للقانون والمخاوف التي أثارتها وزارة الداخلية ضدي لا أساس لها من الصحة. الوصف الواسع الانتشار لي بأنني "جاسوس" غير صحيح تمامًا".

طلب مراجعة القرار

وقال البيان: "هذا هو السبب الذي جعلني أتقدم بطلب مراجعة قرار وزارة الداخلية في المقام الأول، ولماذا أسعى للحصول على إذن باستئناف قرار لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة".

وتابع تينغبو: "وهذا هو السبب أيضًا وراء منح الأمر بتمديد فترة عدم الكشف عن هويتي حتى نقطة تحديد عملية الاستئناف".

واضاف: "لقد تم استبعادي من رؤية معظم الأدلة التي استخدمت ضدي بموجب عملية يعترف بها مسؤولو لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة على نطاق واسع بأنها غير عادلة بطبيعتها: يتم اتخاذ القرارات بناءً على أدلة سرية وإجراءات مغلقة، والتي تم وصفها بأنها "إطلاق النار بشكل عشوائي على هدف مخفي".

وقال البيان: "بناءً على تقصي الحقائق الخاص بهم، خلص حتى القضاة الثلاثة في هذه القضية إلى أنه "لم يكن هناك وفرة من الأدلة" ضدي، وكان قرارهم "متوازنًا بدقة"، ويمكن أن يكون هناك "تفسير بريء" لأنشطتي.

وأشار تينغبو في البيان إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن هذا في وسائل الإعلام"، وقال: "لقد تغير المناخ السياسي، وللأسف، وقعت ضحية لهذا".

وأكد: "عندما تكون العلاقات جيدة، ويتم البحث عن الاستثمار الصيني، فأنا موضع ترحيب في المملكة المتحدة. وعندما تتوتر العلاقات، يتم اتخاذ موقف مناهض للصين، ويتم استبعادي".

تعزيز الشراكات

وقال تينغبو: "أنا رجل أعمال مستقل عصامي، وقد سعيت دائمًا إلى تعزيز الشراكات وبناء الجسور بين الشرق والغرب"، وتابع: "لقد كرست حياتي المهنية في المملكة المتحدة لبناء روابط بين الشركات البريطانية والصينية".

وقال: "لقد لعبت أنشطتي دورًا في جلب مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الاستثمارات إلى المملكة المتحدة. ولقد بنيت حياتي الخاصة في المملكة المتحدة على مدى عقدين من الزمان وأحب البلاد كمنزل ثانٍ لي. لن أفعل أبدًا أي شيء يضر بمصالح المملكة المتحدة."