إيلاف من لندن: تم منع جاسوس صيني مشتبه به له علاقات تجارية مع الأمير أندرو من دخول المملكة المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي.

وأيدت محكمة الهجرة البريطانية القرار، يوم الخميس، في حكم كشف أن المواطن الصيني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، والمعروف باسم H6، طوّر علاقة وثيقة مع أندرو لدرجة أنه تمت دعوته لحضور حفل عيد ميلاد الأمير.

وكان المسؤولون الحكوميون يشعرون بالقلق من أن الرجل قد أساء استخدام نفوذه لأن الأمير كان تحت “ضغط كبير” في ذلك الوقت، وفقًا للحكم.

الحزب الشيوعي

وتعتقد السلطات البريطانية أن المواطن الصيني، كان يعمل نيابة عن إدارة عمل الجبهة المتحدة، وهي ذراع الحزب الشيوعي الصيني الذي يستخدم للتأثير على الكيانات الأجنبية.

وقررت الحكومة أن رجل الأعمال “كان في وضع يسمح له بإنشاء علاقات بين كبار المسؤولين الصينيين وشخصيات بريطانية بارزة يمكن الاستفادة منها لأغراض التدخل السياسي من قبل الدولة الصينية”، وفقًا لقرار المحكمة.

وتعرض الأمير أندرو، الأخ الأصغر للملك تشارلز الثالث، لانتقادات متكررة بسبب صلاته بالأجانب الأثرياء، مما أثار مخاوف من أن هؤلاء الأفراد يحاولون شراء الوصول إلى العائلة الملكية.

وتعرضت الموارد المالية لأندرو لضغوط في السنوات الأخيرة بعد أن اضطر إلى التنحي عن واجباته الملكية والتخلي عن التمويل العام وسط مخاوف بشأن علاقته مع الأمير أندرو. جيفري ابستين، الممول الأمريكي والمدان بالتحرش الجنسي بالأطفال، الذي انتحر في السجن عام 2019.

وأصبح رؤساء الاستخبارات البريطانية قلقين بشكل متزايد بشأن جهود الصين للتأثير على سياسة الحكومة البريطانية. وفي عام 2022، حذر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، المعروف باسم MI5، السياسيين من أن محاميًا بريطانيًا صينيًا وكان يسعى للتأثير بشكل غير لائق على أعضاء البرلمان لسنوات. وتم اعتقال باحث برلماني في عام 2023 للاشتباه في تقديم معلومات حساسة للصين.

موظف حكومي مبتدىء

ووُصِف المواطن الصيني البالغ من العمر 50 عاماً، الذي يشمله الحكم الصادر هذا الأسبوع، بأنه رجل عمل كموظف حكومي مبتدئ في الصين قبل قدومه إلى المملكة المتحدة كطالب في عام 2002. وحصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة والسياسة العامة. في جامعة يورك قبل بدء عمل تجاري يقدم المشورة للشركات الموجودة في المملكة المتحدة بشأن عملياتها في الصين.

وتم منحه الحق في العيش والعمل في المملكة المتحدة لفترة غير محددة في عام 2013. وعلى الرغم من أنه لم يجعل بريطانيا موطنه الدائم، إلا أن الرجل أخبر السلطات أنه كان يقضي أسبوعًا إلى أسبوعين شهريًا في البلاد واعتبرها موطنه الدائم. “المنزل الثاني.”

وكان تم إيقافه أثناء دخوله المملكة المتحدة في 6 نوفمبر 2021، وأمر بتسليم هاتفه المحمول والأجهزة الرقمية الأخرى التي عثرت عليها السلطات على رسالة من أحد كبار مستشاري أندرو تؤكد أنه مخول بالتصرف نيابة عن الأمير في العلاقة مع الشركاء والمستثمرين المحتملين في الصين.

وسلطت الرسالة والوثائق الأخرى الضوء على قوة العلاقة بين أندرو ومستشاره والمواطن الصيني.

منع دخول

وكان تم استبعاد الصيني لأول مرة من دخول البلاد في عام 2023 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي من قبل سويلا برافيرمان، التي كانت وزيرة الداخلية آنذاك.

في يوليو من ذلك العام، قالت وزارة الداخلية إن H6 كان يُعتبر متورطًا في "نشاط سري ومخادع" نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني.

جادل H6 بأنه غير قانوني وقدم استئنافًا إلى لجنة استئناف الهجرة الخاصة. كما نفت السفارة الصينية في المملكة المتحدة هذه المزاعم.

وأيد القضاة الحظر المفروض على دخول H6 إلى البلاد يوم الخميس، بحجة أن دوق يورك ربما أصبح "عُرضة للخطر" بسبب نفوذه.

يشار في الختام، إلى أن الأمير أندرو يعيش في رويال لودج، وهو عقار ريفي تاريخي بالقرب من قلعة وندسور، غرب لندن.