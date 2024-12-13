إيلاف من لندن: لم يكن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد دائمًا محل إدانة من قبل حكومة المملكة المتحدة باعتباره منبوذًا.

هذا الأسبوع، رحب رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بسقوطه، معلنًا أن السوريين "تحملوا نظامه الوحشي لفترة طويلة جدًا".

لكن القصة كانت مختلفة في الأيام الأولى لنظام الأسد، عندما بذل توني بلير جهودًا غير عادية للتودد إليه.

زار بلير سوريا، وزار الرئيس الأسد المملكة المتحدة والتقى بالملكة اليزابيث الثانية، وأفيد لاحقًا أن الأسد كان يُنظر إليه حتى على أنه يستحق لقب فارس فخري.

كل هذا لأنه عندما خلف والده حافظ الأسد كرئيس في عام 2000، اعتبره رئيس الوزراء السابق توني بلير محدثًا ومصلحًا يمكنه التعامل معه.

وهكذا، وفي تحركات دبلوماسية كانت لتكون غير واردة فيما بعد، زار بلير دمشق في عام 2001 ثم رحب به في داونينغ ستريت في عام 2002.

علاقات ودية

كانت العلاقات بين المملكة المتحدة وسوريا ودية للغاية في تلك الأيام حتى أن الأسد حظي بشرف لقاء الملكة أثناء زيارته إلى لندن.

ولكن مغازلة بلير بدأت قبل أن يخلف الأسد الشاب والده الراحل. فبعد أشهر قليلة من فوز حزب العمال في الانتخابات عام 1997، تم إرسال وزير الحكومة لشؤون الشرق الأوسط، ديريك فاتشيت، إلى سوريا.

وفي العام التالي، زار وزير الخارجية آنذاك روبن كوك سوريا، وخلال فترة ولاية بلير الأولى كانت هناك زيارات وزارية أخرى، بما في ذلك زيارة أقرب حليف لبلير بيتر ماندلسون.

وقال وزير العمل بيتر هاين للبرلمان في عام 2000 إن الأسد كان زعيماً "يتمتع برؤية ثاقبة ونظرة حديثة" وكان يعرف بريطانيا جيداً وكان "في وضع جيد لقيادة سوريا إلى الأمام".

وبعد زيارة السيد بيتر ماندلسون لسوريا في عام 2001، زعم أن الأسد "شخص ذكي ومثقف" يريد إنقاذ بلاده "من التخلف الاقتصادي".

ولكي نكون منصفين، قال السيد ماندلسون أيضاً إن المملكة المتحدة وسوريا تختلفان بشأن موضوعات إسرائيل وحزب الله وحماس.

روابط عسكرية

كانت هناك روابط عسكرية أيضاً. ففي عام 1998، أصبحت سفينة إتش إم إس مارلبورو أول فرقاطة تابعة للبحرية الملكية تزور سوريا منذ 48 عاماً، تلتها سفينة إتش إم إس إدنبرة في عام 1999 وسفينة إتش إم إس نورثمبرلاند في عام 2000.

وعندما زار السيد بلير سوريا، بعد وقت قصير من فوزه الساحق الثاني في الانتخابات في عام 2001، كانت هذه أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس وزراء بريطاني إلى سوريا. ولكن كان هناك المزيد من الود والمودة.

زيارة لندن

وفي ديسمبر/كانون الأول 2002، زار الأسد وزوجته الجديدة، المولودة في بريطانيا أسماء أخرس، بريطانيا والتقيا الملكة الراحلة والأمير تشارلز آنذاك، قبل تناول الغداء مع السيد بلير في 10 داونينغ ستريت.

وخلال زيارة استمرت أربعة أيام، حظي خلالها باستقبال حافل، كما دُعي الرئيس إلى مأدبة عشاء في مانشن هاوس في مدينة لندن على يد عمدة لندن.

ولكن لم تدم علاقة الصداقة بين بلير والأسد طويلاً.

فبحلول عام 2006، اتهم بلير سوريا وإيران بدعم الإرهاب وحذرهما من أنهما يجب أن يختارا ما إذا كانا "سينضمان إلى المجتمع الدولي ويلعبان وفقاً لنفس القواعد التي نتبعها نحن" أو "سيواجهان".

وفي عام 2011، بعد عقد من زيارة بلير وعام من تولي ديفيد كاميرون منصب رئيس الوزراء، انتهت العلاقة الودية بين المملكة المتحدة وسوريا بشكل مفاجئ.

لقد ذبح نظام الأسد المتظاهرين الشباب في الربيع العربي وشن حملة قمعية أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية الشاملة التي بلغت ذروتها في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي عام 2013، اقترح السيد كاميرون التدخل العسكري البريطاني في سوريا، ولكن في واحدة من أكثر النكسات المهينة التي تعرض لها خلال فترة رئاسته للوزراء، خسر تصويت مجلس العموم بأغلبية 285 صوتًا مقابل 272، مع تمرد العشرات من نواب حزب المحافظين.

وهذا الأسبوع، قال السير كير لأعضاء البرلمان في جلسة أسئلة رئيس الوزراء: "نحن جميعًا نرحب بسقوط الأسد وآمل أن يكون هذا نقطة تحول ضرورية للغاية لسوريا، ولكن هذا ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال".

قبل ما يقرب من 25 عامًا، كان بلير يأمل أن يكون تولي بشار الأسد للسلطة أيضًا نقطة تحول لسوريا. ومع ذلك، فإن ما تلا ذلك يؤكد أن السير كير محق في توخي الحذر بشأن المستقبل.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/how-blairs-bromance-with-syrias-assad-turned-sour-13272206