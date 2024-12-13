إيلاف من لندن: بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية برسالة إلى أحمد الشرع، القائد العام لفرقة التنسيق العسكرية في سوريا ، أشاد فيها بتعاون الهيئة في إدارة الشؤون السياسية مع السفراء العرب المعتمدين في دمشق.

وأكد ملك البحرين في الرسالة على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

كما شدد الملك حمد بن عيسى ال خليفة ، بصفته رئيس القمة العربية، على استعداد مملكة البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا ، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري ، معربًا عن تطلع مملكة البحرين لاستعادة جمهورية سوريا دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية.