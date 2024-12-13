إيلاف من دمشق: طالب قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، الشعب بالنزول إلى الشوارع، اليوم الجمعة، للاحتفال بنجاح ثورتهم.

وقال الشرع في كلمة مصوّرة "أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول للميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك".

لكنه طالبهم بعدم الاحتفال عبر إطلاق الرصاص في الهواء وترويع الناس. وتابع "ثم بعد ذلك لنتجه لبناء البلد".

واختتم قائد إدارة العمليات العسكرية كلمته باللهجة السورية قائلًا "وكما قلناها منذ البداية منصورة بعون الله".

وكانت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت في 27 نوفمبر هجوماً واسع النطاق على مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب، وفي 8 ديسمبر دخلت العاصمة دمشق، وأعرب رئيس الحكومة السورية آنذاك، محمد غازي الجلالي، عن استعداده لنقل السلطة في البلاد سلمياً.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد استقال من منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد، وأعطى تعليماته بانتقال السلطة سلمياً، مشيرة إلى أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات. وأكد مصدر في الكرملين لوكالة "تاس" في 8 ديسمبر، أن الأسد وأفراد أسرته وصلوا إلى موسكو ومنحتهم روسيا اللجوء لأسباب إنسانية.