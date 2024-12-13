إيلاف من لندن: كشف الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2014 و 202، عن رؤية الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة للإسرائيليين.

وقال ريفلين :" إن العلاقة بيننا والملكة إليزابيث كانت صعبة بعض الشيء، لأنها كانت تعتقد أن كل واحد منا إما إرهابي أو ابن إرهابي"، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن صحيفة "جويش نيوز".

وأضاف ريفلين قائلاً: "إنها رفضت قبول أي مسؤول إسرائيلي في القصر، باستثناء المناسبات الدولية".

وعلى العكس من ذلك، وصف ريفلين الملك تشارلز الثالث بأنه "ودود للغاية". وقد زار الملك الحالي (تشارلز الثالث) إسرائيل مرتين بشكل غير رسمي لحضور جنازات شمعون بيريز وإسحاق رابين، بالإضافة إلى زيارة رسمية واحدة في عام 2020.

ولكن فيما يتعلق بالملكة الراحلة وخلال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا، لم تقم بزيارة إسرائيل مطلقًا.

الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين