إيلاف من بيروت: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن قمم جبل الشيخ السوري عادت إلى السيطرة الإسرائيلية بعد 51 عامًا، واصفًا ذلك بأنه "لحظة تاريخية مؤثرة". ونشر كاتس صورة تجمعه برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من سفوح جبل الشيخ، وعلق قائلًا: "برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مرتفعات الجولان. مراقبة ذروة جبل الشيخ السوري الذي عاد للسيطرة الإسرائيلية بعد 51 عامًا. لحظة تاريخية مثيرة".

تعزيز التواجد العسكري

أصدر كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لوجود الجنود في جبل الشيخ خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية القاسية تستدعي تجهيزات خاصة. وأضاف أن ما يحدث في سوريا يجعل السيطرة على جبل الشيخ ذات أهمية أمنية كبيرة.

في اجتماع أمني أجراه كاتس أمس الخميس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي وقادة آخرين، تم التشديد على أهمية التحضير لمواجهة التحديات الأمنية والمناخية التي قد تواجه الجنود.

مكتب نتانياهو يوضح

أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الانتشار العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بمرتفعات الجولان مؤقت، لحين تشكيل قوات تلتزم باتفاقية فصل القوات لعام 1974. وأضاف أن هذا التحرك جاء نتيجة انهيار النظام السوري وظهور فراغ أمني، مما دفع إسرائيل للتحرك لمنع الجماعات الجهادية من استغلال الوضع وتهديد السكان الإسرائيليين في الجولان.

"لا نية للتقدم نحو دمشق"

في بيان له، شدد الجيش الإسرائيلي على أن وجوده في المنطقة العازلة دفاعي بحت، وأنه لا يملك أي نوايا للتقدم نحو العاصمة السورية دمشق. وأشار البيان إلى أن الانتشار في المنطقة العازلة جاء لمواجهة التغيرات الأمنية بعد الهجوم الأخير في 7 تشرين الأول (أكتوبر).