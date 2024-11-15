افتتحت بالعاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، وبرئاسة الفنان المصري حسين فهمي.

تميزت نسخة هذا العام بدعم القضية الفلسطينية ولبنان، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وحربها على لبنان التي دخلت شهرها الثاني.

بدأ حفل الافتتاح بعرض فلسطيني تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتوشح العديد من الفنانين بالكوفية الفلسطينية، وأدى راقصون من غزة على أنغام الدبكة أغنية "أنا دمي فلسطيني"، ليظهر في نهاية العرض رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي يتوسط الفرقة الفلسطينية، ويعرب عنه تضامنه وتضامن المهرجان مع غزة.

وقال الفنان حسين فهمي في تصريحات صحفية: "مهرجان القاهرة يقف مع شعوبنا العربية وقضاياهم... نقف على السجادة الحمراء لنقول إننا بجانب الشعب الفلسطيني".

وألقى فهمي كلمة خلال المهرجان قال فيها: "نحتفل خلال هذه الدورة التي أتشرف برئاستها، وهي الدورة المؤجلة من العام الماضي، تضامنا مع غزة، وعلى مدار سنين كانت ولاتزال القضية الفلسطينية هي قضية مصر لأنها تمثل العدل والكرامة".

وأضاف: "من مكاني هنا أعرب عن تضامني مع أشقائنا في فلسطين وغزة، ولن ننسى إخواننا في لبنان، البلد الذي يعاني منذ سنوات ويواجه اختبارا صعبا، نتضامن مع شعبه".

وحظي افتتاح المهرجان بتفاعل كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك حساب الناقدة السينمائية، فايزة هنداوي، صورة لنفسها وهي ترتدي زي النساء الفلسطينيات، وكتبت: "افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. تحيا فلسطين".

وعلق حساب يحمل اسم "أفين"قائلا: "انت ست رائعة لأنه خطر ببالك تلبسي لبس فلسطيني... فخورة بيكي يا فايزة ... طالعة قمر". بينما كتب حساب باسم منى: "فستانك تحفة. فلسطين سعيدة بك".

وكتب حساب يحما اسم سعود مهنا: "منوره . لك كل الود والاحترام والتقدير من هنا من غزه من بين خيام النزوح".

وشارك حساب يحمل اسم Zyad Elelaimy فيديو للفرقة الفلسطينية.

وعلق حساب يحمل اسم "عزة" قائلة: "إنها لقوة مصر الناعمة الأكثر إدراكا وفهما ووعيا وتأثيرا، ودعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وشارك المحامي الحقوقي والسياسي المصري، خالد علي، منشورا أشاد فيه بالمهرجان ورئيسه الممثل حسين فهمي، وكتب عنه أنه "يقدم أداء واعى باللحظة اللى بتمر بيها المنطقة، وبالوزن الحقيقى الذى تستحقه بلادنا فى محيطها... شكراً لكم على كل رسائل المهرجان هذا العام من أجل دعم أهلينا فى فلسطين ولبنان".

وعلق حساب يحمل اسم "أماني" قائلا: "حقا مصر التي في خاطري". بينما كتب حساب يحمل اسم خالد: "موقف يحترم ".

وردا على انتقادات طالت فكرة انعقاد المهرجان في ظل ما يجري في غزة، قال فهمي "إن صناع السينما حول العالم يعبرون عن قضاياهم من خلال المهرجانات".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، كما يتضمن البرنامج 16 عرضا على السجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشارك حساب "يور هوم" مجموعة صور لفنانين يتوشحون بالكوفية الفلسطينية، وكتب: "شكرا مهرجان القاهرة السينمائي... شكرا للفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان وصاحب المبادرة الداعمة، وشكرا لكل فنان استجاب للمبادرة".

"انتقادات مقابل الإشادة"

وبينما أشادت معظم التعليقات بهذا الدعم الرمزي، انتقده البعض الآخر وقلل من أهميته.

وعلق حساب يحمل اسم "عبده أبو عيد" قائلا: "شكرا على إيه، علشان لبسوا كوفيه عليها علم فلسطين!". وعلق حساب يحمل اسم "زمزم منير" قائلا: "هو احنا هنفهم امتي أن اللي هما محتاجينه دلوقتي أكبر بكتير من دبوس أو كوفيه أو كلمتين،

قمة القهر أننا مش بنعمل الا كدا ربنا يسامحنا".

وعلق حساب يحمل اسم "أحمد المصري": "هتعدوا من المخبرين ازاي ؟ ده أنا كل ما اجي البس الكوفية أو اطلع العلم في الاستاد ألاقي 100 مخبر حواليا .. شيل العلم شيل العلم بدل ما نـ...."، وذلك في إشارة منه إلى ما يعتبره "منع السلطات المصرية لأي سلوك أو فعالية مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإٍسرائيل".

وعلق حساب يحمل اسم "مرتضى" متسائلا: "والسفينة الحربية الإسرائيلية الي فاتت بالميناء؟"، وذلك في إشارة لمزاعم بمرور سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل من ميناء الإسكندرية المصري، الأمر الذي نفته السلطات المصرية.

وعلق حساب باسم حسام: "طول ما الوسط (الفني) دا بيدعم القضيه، يبقى في حاجه غلط مليون في الميه وان دعمهم دا وراه مصالح تانيه كتير واوامر من فوق، وهما بعاد كل البعد عن القضيه وعن دعم اخواتنا".

"برعاية الشركات الوطنية"

وكشف الفنان حسين فهمي عن رفضه رعاية أي من الشركات والجهات، المدرجة على قائمة المقاطعة التي يلتزم بها بعض المصريين والعرب، للدورة الحالية من المهرجان، وذلك لـ "دعمها الاحتلال الإسرائيلي".

وقال خلال كلمته الافتتاحية إن "الشركات الوطنية هي الراعية للمهرجان".

وأضاف فهمي أن الدورة الماضية من المهرجان، تأجلت بسبب أحداث غزة، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية هي قضية مصر، ونعبر عن تضامننا مع فلسطين المحتلة ولبنان الذى يعاني".

وكتب حساب يحمل اسم "فيدرا" على موقع إكس (تويتر): "موقف مُشرّف.. الفنان المصري "حسين فهمي" الذي يرأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يرفض مُشاركة أي شركة من الشركات المُقاطعة لرعاية المهرجان. الكبير كبير يا جماعه".

موقف مُشرّف.. الفنان المصري "حسين فهمي" الذي يرأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يرفض مُشاركة أي شركة من الشركات المُقاطعة لرعاية المهرجان.

الكبير كبير يا جماعه. pic.twitter.com/GgOMdLEFGK — Phaedra فيدرا (@PhaedraAlMasri) November 13, 2024

وعلق حساب باسم أيمن عزام: " موقف يستحق التقدير"، بينما علق حساب باسم ريم: لكن المهرجان أصلا ما كانش لازم يتعمل، مع كل المجازر والحرقة في غزة، رغم تقديري لموققه هذا".

وكتب حساب آخر باسم أيمن سلامة: "بعد الثناء على موقف رئيس المهرجان ، ماذا عن موقف النظام المصري فيما لو اتخذ معارض أو مواطن بسيط موقف مشابه لموقف حسين فهمي ؟!"

فعالية فنية يقترب عمرها من نصف قرن

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، برئاسة الأديب والكاتب الصحفي المصري، كمال الملاخ، صاحب فكرة التأسيس واستمر رئيسا له حتى عام 1984، إذ تولى رئاسته المخرج كمال الشيخ، ويعد أول من تولى رئاسة المهرجان من الوسط السينمائي.

ثم توالى رؤساء المهرجان، حتى وصلت رئاسته للفنان حسين فهمي الذي تولى الرئاسة مرتين، أولاهما خلال الفترة من عام 1998 حتى 2001، والثانية منذ عام 2022 وحتى الآن.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45، الأربعاء، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ45، ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، حيث يُمنح المخرج المصري، يسري نصر الله، جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة، كما يُكرم الممثل أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني، دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واحدا من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".