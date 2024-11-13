إيلاف من الدوحة: تعرض مؤسسة الدوحة للأفلام مجموعة من الأفلام ذات القصص الملهمة من صناعة مواهب ناشئة في قطر، وذلك ضمن برنامج "صنع في قطر" في مهرجان أجيال السينمائي لعام 2024.

يعدّ برنامج "صُنع في قطر" أحد أبرز البرامج في مهرجان أجيال السينمائي، حيث يعرض أفلامًا لمواهب قطرية ومقيمة في قطر، مما يعكس الإمكانيات اللامحدودة للمجتمع الإبداعي في قطر. يضم البرنامج خمسة أفلام متنوعة تظهر التقدم الإبداعي لصناعة السينما القطرية المزدهرة، من بينها فيلمان تم إنتاجهما بدعم من وزارة الصحة العامة القطرية.

يرأس لجنة تحكيم برنامج "صنع في قطر" في هذا العام الممثل الفلسطيني الشهير صالح بكري، وتضم أيضًا صانعة الأفلام الكينية ديبرا آروكو والمخرجة القطرية أمل المفتاح.

في هذا الإطار، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: "بعد نجاح العرض الخاص لأفلام "صنع في قطر" في وقت سابق من هذا العام نفتخر بعرض خمسة أفلام جديدة في دورة هذا العام من مهرجان أجيال السينمائي، تعكس التنوع الذي يتمتع بها وطننا وتظهر مدى تقدم مواهبنا الإبداعية وتألقها على الساحة العالمية. ويبقى البرنامج ركيزة رئيسية في أجيال، حيث يوفر منصة للأصوات المحلية لمشاركة وجهات نظرها الفريدة وأساليبها الإبداعية المبتكرة. وهذه التشكيلة من الأفلام تعكس البيئة الإبداعي الحيوية التي وفرتها قطر، وتشهد على نجاح التزام المؤسسة بدعم صناع الأفلام في كل خطوة من رحلتهم الإبداعية."

"ارحل لتبقى الذكرى"

يشمل البرنامج فيلم "ارحل لتبقى الذكرى" (قطر/2024) للمخرج علي الهاجري، وهو سرد تأملي تجريبي يستكشف أعماق الفقدان والتجديد من خلال صور شعرية. بينما تستعد النساء لتحضير الجثمان للدفن، يتابع الفيلم رحلة علي عبر الذكريات والتأملات، ليواجه أسرار الحياة والموت والانبعاث. الفيلم سيعرض أيضًا في فئة "بدر للأفلام القصيرة".

فيلم "قلوي" (قطر/2024) للمخرجين بول أبرهام وعبدالله الحر، يتناول العلاقة المعقدة بين الاختيارات الشخصية وتوقعات الأسرة، وكيف يمكن أن يشكل الخوف العلاقات بطرق عميقة. يروي الفيلم مدى تأثير مخاوف صحية لدى الأب على حياته، وكيف تؤدي إلى نشوب خلاف مع ابنه، ويسلط الضوء على محاولات الابن على جسر تلك العلاقة بينهما. تم إنتاج الفيلم باللغتين المالايالامية والإنجليزية، وحظي بدعم من وزارة الصحة العامة القطرية.

فيلم "برشنا" (قطر/2024) لعباده جربي ، يروي قصة مؤثرة لناجية من هجوم إرهابي في كابول وتجد ملاذًا في قطر. يعبّر هذا الفيلم القصير المؤثر عن شعورها بالأمل والصمود والشوق للسلام مع تقبلها للخسارة والعيش، ويقدم رؤية شخصية عميقة حول التشرد والقوة اللازمة لبداية جديدة وسط ذكريات مؤلمة.

"هل تراني؟" (قطر/2024) للمخرجة ضحى عبد الستار، يتابع حياة امرأة وحيدة تُدعى مريم تعيش في دورة حياة رتيبة تؤدي بها إلى اضطرابات عاطفية، حتى تضطر لمواجهة ذاتها وإمكانية إحداث تغيير في حياتها. هذا الفيلم القصير المثير للوجدان هو رحلة تأملية في الصراعات الداخلية الهادئة واستكشاف للمرونة والعزيمة واكتشاف الذات.

فيلم "القوقعة" (قطر/2024) للمخرج كريم عمارة ، حصل على دعم من وزارة الصحة العامة القطرية، يحكي قصة رقية، وهي امرأة عربية تبلغ من العمر 50 عامًا، حيث تلتقي بابنها يوسف، البالغ من العمر 20 عامًا، بعد غياب ستة أشهر. خلال لقائهما، تصر رقيّة على أداء طقوس كانت تفرضها عليه في السابق. وعلى الرغم من مقاومته، يبدأ يوسف في فهم أسلوب والدته في التعبير عن الحب والرعاية الذي يحمل معنى أعمق.

يعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلمًا من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصًا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع. كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، بالإضافة إلى "جيك-إند" الذي يعدّ أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. ستُقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحيّ الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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