إيلاف من الدوحة: يعد معرض إنتاج في هذا العام في مهرجان أجيال السينمائي 2024 واحداً من أكثر المعارض تأثيراً حتى الآن، حيث سيعرض 22 فيلماً لحظات صادقة وأصلية من الأحداث التي شهدتها غزة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

يُقام المعرض في مشيرب قلب الدوحة، ويعرض الأفلام بأنماط متنوعة تشمل الأفلام الروائية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية، ليعكس قدرات مجتمع فني نابض بالحياة يستمر بالإبداع والتألق برغم التحديات والصعوبات الهائلة.

وتعليقاً على تقديم هذا المعرض الرائد، صرّحت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان: "من خلال إنتاج: تجربة من المسافة صفر، نكرّم الأصوات الصامدة والمقاومة لمجتمع غزة الإبداعي. هذه الأفلام القصيرة ليست مجرد قصص عن البقاء، بل تمثل القوّة الدائمة للتعبير الفني حتى في أصعب الظروف. وتؤكد هذه التجربة على عمق التزامنا بإبراز الأصوات المؤثرة وغير الممثلة بالشكل الكافي والتي تستحق أن تُسمع، وتحيي إرادتهم الصلبة للتعبير عن الحقيقة."

بدوره قال الشيخ خليفة آل ثاني، المدير الإبداعي لـ "إنتاج": "إنّ جميع قصص الصمود الشخصية ورحلة السرد القصصي الإبداعي لكل صانع فيلم تأثرت كثيراً وللأبد بفعل الفظائع التي عاشوها، لتصبح أعمالهم روايات عن القوة والأمل تظل ثابتة وصلبة في مواجهة معاناة لا يمكن تصورها. يقدم كل فيلم منظورًا فريدًا عن الصمود والشجاعة والإنسانية، ونأمل أن تساهم هذه الأفلام في تمكين العالم من فهم معاناة غزة والشعب الفلسطيني بطريقة عميقة وشخصية."

قصص المعاناة والأمل

"إنتاج" تجربة من المسافة صفر" يجمع مختارات من 22 فيلماً قصيراً عن الصمود والعزيمة، صنعت تحت إشراف صانع الأفلام الفلسطيني المعروف رشيد مشهراوي. ستوفر هذه الأعمال للجمهور نظرة قريبة وصادقة عن روح غزة المقاومة من خلال قصص حافلة بالمعاناة والأمل.

صناع الأفلام المشاركون في المشروع هم: أوس البنّا، أحمد الدنف، باسل المقوسي، مصطفى النبيه، محمد الشريف، علاء أيوب، بشار البلبيسي، علاء دامو، هانة عليوة، أحمد حسّونة، مصطفى كلّاب، كريم ستوم، مهدي كريرة، رباب خميس، خميس مشهرواي، وسام موسى، تامر نجم، نداء أبو حسنة، نضال دامو، ريما محمود ، اعتماد وشاح، إسلام الزريعي.

يعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلمًا من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصًا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع. كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، بالإضافة إلى "جيك-إند" الذي يعدّ أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. ستُقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحيّ الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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