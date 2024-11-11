إيلاف من الدوحة: في عالم يسوده الانقسام بسبب انعدام الثقة ونقص التعاطف، تبرز الحاجة إلى إجراء حوارات هادفة تشكّل مفاهيمنا. تقدّم مؤسسة الدوحة للأفلام في مهرجان أجيال السينمائي 2024 جلسات أجيال الحوارية بمشاركة فنانين رائدين يستخدمون فنهم لتحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز التفاهم الثقافي.

وسيشارك هؤلاء الفنانون العالميون، الذين يجسدون روح العزيمة والإبداع، كيفية استخدامهم لفنهم في إلهام وتمكين الجمهور.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان: "نحن فخورون بالفنانين الذين أظهروا التزامهم بتحقيق التغيير الإيجابي من خلال فنهم، ومشاركتهم المؤثرة في جلسات أجيال الحوارية. تُعد هذه الجلسات فرصةً فريدة للحصول على رؤى عميقة من قادة مبدعين يعملون على تغيير العديد من المفاهيم في مجالهم، خصوصاً وأنّهم وراء العديد من أبرز الأعمال الإبداعية المؤثرة اليوم. إنّهم مثال على قدرة التعبير الفني على أن يكون أداة قوية للتغيير الاجتماعي والحوار الثقافي، مما يساهم في توسيع الأفكار، وإثارة الفضول، وإلهام قادة المستقبل."

أصوات الفن عبر الزمن

تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "أصوات عبر الفن: إحداث التغيير وإلهام المبادرات" بمشاركة غادة الخاطر، الفنانة القطرية متعددة المواهب، وخالد البيه، الفنان والناشط السوداني المعروف، بإدارة المتخصص في رواية القصص نادر نهدي. وتبحث الجلسة في كيفية قيام الفنانين، ومنهم غادة وخالد، بتسخير التعبير الإبداعي لزيادة الوعي الاجتماعي الذي يساهم في تمكين الجمهور.

وتستعرض الجلسة كيف يستخدم كلُّ من غادة الخاطر وخالد البيه أسلوبه الفريد كوسيلة للتغيير ومواجهة الظلم المجتمعي وتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل. تتعاطى أعمال الخاطر ومنحوتاتها مع قضايا اجتماعية وسياسية معقدة، بينما يستلهم خالد رسوماته الكاريكاتورية السياسية من تجربته كفنان سوداني يعيش في المنفى، حيث تعبّر عن قضايا حقوق الإنسان وتدافع عن الحريات. معاً، يظهر الفنانان قوّة الفن المستدامة وقدرته على إطلاق شرارة الحوار، وقيادة التغيير الهادف، وتوسيع التمثيل في الإعلام العالمي.

الريادة في الموسيقى

أما الجلسة الثانية تحت عنوان "الريادة في الموسيقى: رحلة المسارات غير التقليدية" فتأتي بمشاركة سيلفيا م. زخاري، وهي رائدة أعمال إبداعية مصرية أمريكية، وأنيس، وهو فنان وموسيقي مستقل يهوي تطويع مختلف القوالب الموسيقية. تناقش الجلسة المسيرة الحافلة لهاتين الشخصيتين المبدعتين، وكيف رسم كل منهما أسلوبه الخاص والفريد في عالم الموسيقى.

تتمتع سيلفيا برؤية قيادية وتشغل حالياً منصب المؤسس لمجموعة ماماج (Mamag Group) التي تدعم السرد القصصي عبر السينما والتلفزيون والموسيقى. أما أنيس، فيمزج بين الهيب هوب والآر آند بي(hip-hop and R&B) التي يسمعها الملايين من عشاق الموسيقى حول العالم. وقد تمكّن الاثنان من مجابهة تحديات صناعة الموسيقى بفضل أصالتهما الفنية وتركيزهما على أهدافهما. في هذه الجلسة، سيناقشان أهمية الموسيقى كوسيلة للتعبير عن الذات وكأداة مؤثرة للتغيير والتواصل الاجتماعي. بعد الجلسة، سيشارك الفنان أنيس جمهوره مجموعة مختارة من مقاطعه الموسيقية في أداء حيّ وضمن أجواء ساحرة.

يعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلمًا من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصًا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع. كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، بالإضافة إلى "جيك-إند" الذي يعدّ أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. ستُقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحيّ الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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