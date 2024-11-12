إيلاف من الرياض: بعد حملة تسويقية ضخمة قامت بها "مجموعة روتانا للموسيقى"، طرح "فنان العرب" محمد عبده البومه الجديد الذي أشرف عليه موسيقيا ووضع جميع ألحانه الموسيقار الدكتور طلال.

ويتضمن 7 أغاني كتبها نخبة من ألمع الأسماء يتقدمهم الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن إذ يعد الالبوم تكريماً من د.طلال ومحمد عبده للأمير والشاعر الراحل ، فتصدرت رائعته "المدينة" أغاني الألبوم، إضافة لنصين شعريين آخرين كان قد كتبهما "البدر"، هما "احبك" و"اكتب لها حرف" والأخيرة صدرت في الأسواق "سنغل".

خارج المنافسة ببصمة الثلاثي المبدع

بالتأكيد عندما يجتمع الثلاثي بدر بن عبد المحسن ود.طلال ومحمد عبده في البوم من توزيع روتانا تكون النتيجة عمل خارج المنافسة، وهذا ما تؤكده أرقام الاستماع والمشاهده الأولية لأغاني الألبوم جميعها في مختلف المنصات، حيث أشاد الجمهور بالكلاسيكية الجميله التي تعيدنا لأصالة الزمن الجميل.

وقد امتدح "فنان العرب" التجهيزات التي رافقت البومه الجديد معلنا :"أنا سعيد بتكرار تجربة التعاون في البوم خاص مع الموسيقار د. طلال الذي دوما يشجع الفن والفنانين ومساند حقيقي للاتجاه الفني في المملكة العربية السعودية ووجدت منه كل الاهتمام موسيقيا، والشكر موصول لكل من شاركوا في انجاز هذا الألبوم الذي يأتي بعد غياب جراء الطارئ الصحي الذي الم بي".

هؤلاء الشعراء.. حاضرون

ويتضمن البوم "محمد عبده2024" أيضا تعاوناً مع الشعراء: علي مساعد في اغنية "يا جنة الدنيا"، ومنادي في اغنية "بين الوجيه"، ومحمد بن فطيس في اغنية "الله يجازي"، وانور المشيري في اغنية "خذ فؤادي".