إيلاف من الرياض: في ليلة من "ليالي العمر" وبحضور أكثر نجوم العالم بريقاً، استقبلت ريد كاربت عرض أزياء "The 1001 Seasons of Elie Saab" للمصمم اللبناني إيلي صعب، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشهد العرض حضور عدد من النجوم العالميين، إذ لم يقتصر على الفنانين العرب والمصريين، وكان من أبرز الحاضرين سيلين ديون، هالي بيري، ونانسي عجرم، وقدمت جينيفر لوبيز عرضا استثنائيا قبل بدء حفل استعراض الأزياء.

حضر عرض إيلي صعب عدد كبير من نجوم العالم العربي منهم عمرو دياب ويسرا وعمرو يوسف وكنده علوش وأحمد حلمي وطارق العريان، وفي التفاصيل، حرص المستشار تركي آل الشيخ على حضور العرض الذي يعتبر حدث العام ضمن موسم الرياض، وكان في استقباله إيلي صعب جونيور.

وقد تزامن وصول المستشار تركي آل الشيخ مع وصول عمرو دياب إلى العرض، كما حضرت إسعاد يونس التي وصلت ببدلة سوداء أنيقة موقعة من إيلي صعب.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ فيديو من السجادة الحمراء للعرض عبر حسابه على إكس مع تعليق جاء فيه :"نخبة من كبار النجوم على السجاد الأحمر في The 1001 Season.. تابعوا البث على قناة MBC ".

سيلين ديون تخطف الأنظار

بدورها خطفت سيلين ديون الأنظار باطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء للعرض، حيث تعتبر الإطلالة الأولى لها بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة من جديد قهرها لمرضها الذي عانت منه بعد أن غنت وخطفت القلوب في حفل افتتاح أولمبياد باريس الصيف الماضي، والذي كان أول ظهور لها على المسرح وعودتها للغناء سبب إصابتها بمرض نادر.

وشدت وقتها بنسخة معدلة من أنشودة الحب "L'hymne a l'amour" ، الأغنية الشهيرة للمغنية الفرنسية الراحلة إديث بياف، وأطلت على الجمهور من على مسرح في الطبقة الأولى لبرج إيفل.

يذكر أن عرض "The 1001 Seasons of Elie Saab، يقدم ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد استوحى صعب عرضه الجديد من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية، ويجمع فيها بين الجمالية العصرية والتراث العربي.