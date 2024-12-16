إيلاف من لندن: قد يتم استبدال "الحبة الزرقاء الصغيرة" بشكل سري جديد للفياجرا، وقد يكون عقار ضعف الانتصاب متاحًا قريبًا للبريطانيين وللعالم في شكل رقيق يذوب على اللسان، وفقاً لما كشفت عنه "التلغراف" اللندنية الاثنين.

من المعروف أنه تم استخدام الفياجرا لعلاج ضعف الانتصاب لمدة 25 عامًا، وهو وفقاً للاحصائيات يعد العقار الأكثر مبيعاً وتداولاً ودخلاً مالياً في العالم خلال الربع قرن الماضي، ولكن يتم الآن إعادة اختراع، أو إعادة تشكيل الحبة الزرقاء الصغيرة والشهيرة.

قد تسبب الأقراص الزرقاء المميزة إحراجًا لبعض الأشخاص، لكن الرقاقة التي تذوب على اللسان تبدو غير ضارة، وولا تحتاج إلى تناولها مع الماء.

قصة الفياجرا.. الدواء الأشهر "ابن الصدفة"

أصبحت الفياجرا ظاهرة صيدلانية وثقافية منذ طرحها في السوق لأول مرة في التسعينيات بعد اختراعها من قبل شركة فايزر، وابتكرت الشركة الأميركية الفياجرا، المعروفة تقنيًا باسم السيلدينافيل، في الثمانينيات لمحاربة أمراض القلب - لكنها لم تنجح، ومع ذلك، لاحظ المشاركون في التجربة أحد الآثار الجانبية - الانتصاب المتكرر - وتم تسجيل براءة اختراع الدواء والموافقة عليه كدواء لوظيفة الانتصاب في عام 1998.

تمتلك شركة فياتريس، وهي شركة فرعية لشركة فايزر تأسست في عام 2020، الآن اسم الفياجرا والعلامة التجارية. وقد تقدمت مؤخرًا بطلب للحصول على علامة تجارية في المملكة المتحدة خصيصًا للشكل الجديد من الدواء.

حجم الفياجرا التقليدية منفر؟

وقال ثورون جوفيند، الصيدلاني وخبير الصحة، لصحيفة التلغراف: "الأقراص ليست دائما مقبولة للمرضى وأيضا في بعض الأحيان قد ينفر حجم الأقراص المرضى من تناولها.

"لا يزال بعض الرجال يجدون مفهوم تناول الفياجرا محرجا، لكنني آمل أن تكون صحة الرجال والمحادثات حول الصحة الجنسية قد تطورت منذ صياغة الفياجرا لأول مرة. إنها خطوة إيجابية إلى الأمام للنظر في تركيبات جديدة."

وقالت ريبيكا أندرسون سميث، الشريكة ومحامية العلامات التجارية المعتمدة لصحيفة التلغراف، إن طلب العلامة التجارية هو "مؤشر جيد" على أن فياتريس ستجلب الرقاقة القابلة للذوبان إلى المملكة المتحدة في وقت قريب.

وأضافت السيدة أندرسون سميث: "تصبح تسجيلات العلامات التجارية في المملكة المتحدة عرضة للإلغاء لعدم الاستخدام إذا لم يتم استخدامها لفترة متواصلة لمدة خمس سنوات أو أكثر بعد التسجيل. لذلك، يبدو من المرجح أن فياتريس تنوي إطلاق المنتج في غضون السنوات القليلة المقبلة."

نصف الرجال فوق الـ40 يعانون ضعفاً في الانتصاب

يعاني حوالي نصف الرجال فوق سن الأربعين من ضعف الانتصاب في المملكة المتحدة، ويتم بيع ملايين أقراص الفياجرا كل عام.

قالت شركة فياتريس في أيلول (سبتمبر)، عندما أطلقت عقار الفياجرا ODF في كندا، إنها "تقدم خيارًا جديدًا لأولئك الذين يقدرون الراحة والسرية".

ومن المتوقع أن يكلف منتج ODF نفس تكلفة الإصدار اللوحي وأن يكون متاحًا بنفس الجرعات. سيتم تعبئة الرقائق "السرية" في كيس من الألومنيوم.

قال الدكتور دين إلترمان، الجراح وأستاذ مشارك في جراحة المسالك البولية في جامعة تورنتو، في أيلول (سبتمبر) إن طريقة الإدارة السرية قد تروق لبعض الأشخاص الذين يعرفون الفياجرا بالفعل.

وتابع: "قد يكون خيار عدم الاضطرار إلى تناول عقار الفياجرا ODF مع الماء، لأنه يذوب على اللسان، خيارًا جذابًا للمرضى الذين يبحثون عن الراحة أو السرية".