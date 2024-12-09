إيلاف من نيويورك: كشفت دراسة جديدة عن السبب الذي يجعل النساء أكثر عرضة من الرجال لتزييف النشوة الجنسية، وكذلك السبب الذي يجعلهن لا يفعلن ذلك إلى الأبد.

قام الباحثون بتحليل البيانات المقدمة من قبل 11.541 مشارك من 6 دول أوروبية لتحديد من يتظاهر بالوصول إلى النشوة الجنسية ولماذا يفعل ذلك.

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "أبحاث الجنس" أن حوالي 13% من الرجال والنساء كانوا يتظاهرون بالوصول إلى النشوة الجنسية، و28% فعلوا ذلك في السابق، لكنهم توقفوا منذ ذلك الحين، و51% تجنبوا الخدعة المثيرة تماما، ومع ذلك، بين الجنسين، كانت النساء أكثر ميلا إلى التظاهر بالوصول إلى الذروة.

وبالنسبة لأولئك الذين فعلوا ذلك في الماضي، كانت النسبة 18.74% من الرجال مقابل 34.41% من النساء، ومن بين 51% من الأشخاص الذين قالوا إنهم لم يتظاهروا بالنشوة الجنسية مطلقًا، كان 65.79% من الرجال و36.41% من النساء.

"لقد وجدنا أن كونك امرأة، أو لديك المزيد من الشركاء الجنسيين مدى الحياة وإنجاب الأطفال كان مرتبطًا بارتفاع احتمالات تزييف النشوة الجنسية"، كما كتب الباحثون.

الأشخاص الذين كانوا في علاقة مفتوحة أكثر عرضة لتزييف النشوة الجنسية مقارنة بأولئك الذين كانوا في علاقات أطول أمدًا مع شريك جنسي محدد، وكان أولئك الذين اعتمدوا بشكل متكرر على "اللعبة الجنسية" أكثر عرضة لخداع شريكهم في السرير.

وأشار الباحثون إلى أن أولئك الذين تظاهروا بالوصول إلى النشوة الجنسية كانوا أقل رضا عن حالة علاقاتهم وحياتهم الجنسية والحياة بشكل عام مقارنة بأولئك الذين تخلوا عن ذلك.

"لقد وجدنا أن تزييف النشوة الجنسية كان مرتبطًا بانخفاض الرضا الجنسي والعاطفي والحياة. جنبًا إلى جنب مع النتائج التي تفيد بأن حوالي 40٪ من العينة زيفوا نشوتهم في مرحلة ما من حياتهم، فإن هذا يشير إلى أن تزييف النشوة الجنسية يستحق اهتمامًا بحثيًا لتداعياته المحتملة على سعادة الناس ورفاهتهم،" قالت مؤلفة الدراسة سيلفيا بافان، طالبة الدكتوراه في جامعة كوبنهاجن لموقع Medical Xpress.

لماذا توقفوا عن التزييف؟

عندما سئلوا عن سبب توقفهم عن التظاهر، أفاد الرجال والنساء بزيادة وتحسن التواصل مع شركائهم وتطوير علاقة جنسية أكثر إرضاءً، ومع ذلك، فإن الرجال الذين توقفوا عن التظاهر كانوا أكثر عرضة لإصلاح المشكلة أو التوقف عن ممارسة الجنس تماما، في حين استسلمت النساء إلى حد كبير لحياة بدون النشوة الجنسية، ولم يعدن يشعرن بالحاجة إلى التظاهر بذلك.

وقد وصفت الأبحاث السابقة النشوة الجنسية لدى النساء بأنها "صعبة المنال بيولوجيًا "، وهو ما قد يفسر سبب ميل بعض النساء - وشركائهن - إلى التخلي عن هذا المسعى.

"نعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بتجربة المتعة مع شريك، فإن التواصل الشفاف معه هو المفتاح"، قالت بافان لموقع PsyPost .

"عند النظر إلى الأسباب التي دفعت الناس إلى التوقف عن تزييف النشوة الجنسية، كان السبب الرئيسي للتوقف هو الشعور براحة أكبر مع عدم الوصول إلى النشوة، مما يشير إلى تحول في المنظور حول التوقعات التي يمتلكها الشخص من ممارسة الجنس وتجربة المتعة."

"كما تم التواصل بوضوح مع الشريك برغباتهم وتفضيلاتهم والحصول على شريك يستجيب لتلك الرغبات والتفضيلات كأسباب للتوقف، مما يشير إلى أن التواصل الشفاف والنشط بين الشخصين كان محوريًا."

تعتبر النشوة الجنسية مفيدة للصحة العقلية للإنسان، كما ثبت سابقًا أنها تعمل على تحسين الصحة الجسدية أيضًا.

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الدراسة مترجمة من صحيفة نيويورك بوست:

https://nypost.com/2024/12/09/lifestyle/a-majority-of-women-fake-orgasms-but-their-reasons-vary-study/