إيلاف من لندن: من قال إن الشوكولا مضر بالصحة؟ إذا كنت من عشاق الشوكولاتة الداكنة، فقد يكون لديك الآن حجة علمية للاستمتاع بها دون تأنيب ضمير. دراسة أميركية طويلة الأمد جاءت لتؤكد أن هذا "الكنز الأسود" لا يُرضي فقط ذوقك، بل قد يحميك أيضًا من مرض السكري من النوع الثاني!

في هذا التقرير، سنأخذك في جولة بين حقائق علمية ونصائح صحية، مع قليل من السكر - بالمعنى المجازي فقط بالطبع - لاكتشاف كيف يمكن لهذا أن يكون حليفك ضد السكري. جاهز؟ احضر قطعة من الشوكولاتة الداكنة وابدأ القراءة!

المفتاح لصحة أفضل

تشير دراسة نُشرت في الدورية الطبية البريطانية (BMJ) إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام قد يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 21%. استندت الدراسة إلى تحليل بيانات من ثلاث دراسات طويلة الأمد في الولايات المتحدة شملت ما يقارب 200,000 شخص على مدى 25 عامًا.



وفقًا للدراسة، تناول خمس حصص أسبوعية من الشوكولاتة الداكنة ارتبط بانخفاض خطر السكري بنسبة 21%، بينما ارتبط تناول أي نوع من الشوكولاتة، بما في ذلك شوكولاتة الحليب، بانخفاض بنسبة 10% فقط. ومع ذلك، لوحظ أن استهلاك شوكولاتة الحليب قد يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل، مما يعزز خطر الإصابة بالسكري بدلاً من تقليله.



مركبات الفلافانولات

أوضح الباحثون أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسب عالية من مركبات الفلافانولات، وهي مركبات طبيعية موجودة في الكاكاو تُعزز صحة القلب وقد تزيد من حساسية الإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري.



قال الدكتور تشي صن، الباحث الرئيسي من جامعة هارفارد: "النتائج تشير إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة وليس شوكولاتة الحليب يرتبط بانخفاض خطر السكري. ومع ذلك، هناك حاجة لإجراء تجارب عشوائية محكمة لتأكيد هذه العلاقة وفهم الآليات الكامنة وراءها".



كما أضافت البروفيسورة باوكجي دي روس من جامعة أبردين، التي لم تشارك في الدراسة، أن التركيز العالي للكاكاو في الشوكولاتة الداكنة يجعلها أكثر غنىً بالمركبات الحيوية المفيدة، مقارنة بشوكولاتة الحليب التي تحتوي على إضافات من السكر والدهون.



المزاج والصحة العامة

إلى جانب فوائدها المحتملة للوقاية من السكري، تُعرف الشوكولاتة الداكنة بدورها في تحسين المزاج ومكافحة التعب. الكاكاو، المكون الأساسي للشوكولاتة الداكنة، غني بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم ومركبات الفلافانولات، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن الدورة الدموية.

أشار تقرير "ديلي ميرور" إلى أن الكاكاو، المستخدم منذ أكثر من 2000 عام في أميركا الوسطى والجنوبية، يُعتبر أيضًا معززًا طبيعياً للمزاج.



لا ينبغي اعتبارها علاجًا وقائيًا

على الرغم من النتائج المشجعة، شددت الدكتورة لوسي تشامبرز، رئيسة الاتصالات البحثية في مؤسسة Diabetes UK، على أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن تناول الشوكولاتة الداكنة يخفض خطر السكري. وأكدت أن النظام الغذائي الصحي المتوازن مع النشاط البدني وخسارة الوزن يظل الاستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 50%.

وأضافت: "يمكن الاستمتاع بالشوكولاتة الداكنة باعتدال، لكن لا ينبغي اعتبارها علاجًا وقائيًا مباشرًا للسكري".



خلاصات

- تناول خمس حصص أسبوعية من الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر السكري بنسبة 21%.

- مركبات الفلافانولات تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الأيض.

- شوكولاتة الحليب ترتبط بزيادة الوزن، مما قد يعزز خطر السكري.





* أعدت إيلاف التقرير عن "ذا ميرور"، ويمكن تصفح النص الأصل باللغة الانكليزية هنا

