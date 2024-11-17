إيلاف من دبي: تربعت فيكتوريا كجير ثيلفيغ (Victoria Kjaer Theilvig)، ملكة جمال الدنمارك، على عرش الجمال العالمي بحصولها على لقب ملكة جمال الكون لعام 2024.

في المسابقة التي شهدت منافسة حامية بين جميلات العالم، أُعلن عن فوز تشيديما أديتشينا، ملكة جمال نيجيريا، بلقب الوصيفة الأولى، تلتها المكسيكية ماريا فرناندا بلتران في المركز الثالث، التايلاندية سوشاتا شوانجسري كوصيفة ثالثة، واختتمت القائمة ملكة جمال فنزويلا إيلينا ماركيز.



فيكتوريا كجاير ثيلفيغ.. لحظة إعلان الفوز!

التمكين وتمثيل المرأة

حملت مسابقة هذا العام شعار "صوت المرأة وتمكينها"، حيث عبرت المشاركات عن تجاربهن وطموحاتهن بطرق مؤثرة.



جميلة مصر لوجينا صلاح تحدت المتنمرين ولم تجعل البهاق عقبة أمام نجاحها



من بين المحطات البارزة في هذه النسخة كان تأهّل عدد من الدول للمرة الأولى، مثل مصر عبر ممثلتها لوجينا صلاح، التي نجحت في بلوغ المرحلة نصف النهائية. كما حققت نيجيريا إنجازًا لافتًا بتأهلها للمرحلة النهائية لأول مرة منذ عام 1963.



فالنتينا أليكسييفا تطمح لتصبح طبيبة أورام

أصغر متسابقة في تاريخ روسيا

خطفت فالنتينا أليكسييفا، ملكة جمال روسيا لعام 2024، الأنظار كونها أصغر المتنافسات في تاريخ المسابقة. أليكسييفا، البالغة من العمر 18 عامًا، أكملت دراستها الثانوية مؤخرًا وتواصل دراستها في جامعة بيروغوف الوطنية للبحوث الطبية في موسكو، حيث تطمح لتصبح طبيبة أورام. ورغم صغر سنها، تمكنت من الوصول إلى مرحلة نصف النهائي بين 130 متسابقة من حول العالم.



أسئلة لجنة التحكيم وردود المتسابقات

خلال المرحلة النهائية، طرحت لجنة التحكيم أسئلة حول القيم الشخصية ومصادر القوة، حيث جاءت الردود معبرة عن شخصيات المتسابقات:

ملكة جمال نيجيريا اختارت أن تكون محترمة من قبل الآخرين بدلاً من أن تكون محبوبة، مؤكدة أهمية الكرامة والاحترام.

ملكة جمال المكسيك أوضحت أن والدتها، التي تكافح مرض السرطان، تمنحها القوة لمواجهة التحديات.

ملكة جمال الدنمارك أكدت أنها لن تغيّر طريقتها في الحياة مهما كانت الأحكام، معتبرة أن الأخطاء دروس للمستقبل.

ملكة جمال تايلاند ركزت على التعاطف كصفة أساسية للقادة الحقيقيين، مؤكدة أن هذا الشعور يوحد الناس.

ملكة جمال فنزويلا وصفت المرأة المثالية بأنها رمز الاحترام والحب والظهور الفعّال، مشيرة إلى أهمية رسالة المرأة على المسرح العالمي.



تشيديما أديتشينا، ملكة جمال نيجيريا، تفوز بلقب الوصيفة الأولى

الرسائل النهائية للمشاهدين

في فقرة الختام، وجّهت كل متسابقة رسالة مؤثرة للجمهور:

ملكة جمال فنزويلا: "التاج الحقيقي الليلة هو كل امرأة تسعى لتحقيق التقدير والاحترام لوطنها".

ملكة جمال الدنمارك: "لا تدع ماضيك يحدد مستقبلك. أنا هنا لأصنع التاريخ، وآمل أن تُلهم رسالتي الجميع لتحقيق أحلامهم".

ملكة جمال تايلاند: "الأمل هو القوة التي أحملها في حياتي، خاصة لدعم مرضى السرطان. نؤمن بأن الغد يحمل الأفضل".

ملكة جمال نيجيريا: "أنا رمز للأمل ومنارة للإيمان، قاتلت من أجل أفريقيا ومن أجل جميع النساء".

ملكة جمال المكسيك: "نحتاج إلى الذكاء العاطفي لمواجهة التنمر الإلكتروني. سيطرتنا على عواطفنا يمكن أن تصنع تغييرًا حقيقيًا".