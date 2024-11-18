إيلاف من القاهرة: في واقعة جديدة تؤكد أن عدداً كبيراً من "مؤثرات" و"خريجات" عالم السوشيال ميديا، أصبحن خطراً على المجتمع المصري، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على البلوجر والمذيعة داليا فؤاد، حيث تم العثور في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة على كميات كبيرة من مخدر يتم استخدامه في اغتصاب الفتيات.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت الساعات الماضية عقب الإعلان عن القبض على المذيعة والبلوجر داليا فؤاد بمواد مخدرة وهو ما أثار الكثير من الجدل والاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة حول ضبط مذيعة وبلوجر شهيرة، بمواد مخدرة في منطقة القاهرة الجديدة.

وأكد المصدر أنه تم القبض على المذيعة داخل شقة تمتلكها بالقاهرة الجديدة، وقيل فيما بعد أنها مستأجرة، وليس في الطريق العام، وعُثر بحوزتها على العقار المخدر GHP.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بحبس الإعلامية واليوتيوبر الشهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها وبحوزتها مواد مخدرة في منطقة التجمع.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، إضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير بشأنها، وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، "مش بتاعتي".

وتحفظت القوات على المضبوطات، واقتادت المتهمة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، ثم إحالتها إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

خلال التحقيقات، نفت داليا فؤاد الاتهامات الموجهة إليها وفقاً لتقرير موقع "البلد" المصري، وتابعت: "معرفش حاجة عن المخدرات".

كما أكدت أن المخدرات المضبوطة داخل مسكنها لا تخصها، مشيرة إلى أنها استأجرت المسكن منذ 6 أشهر بمقابل شهري قدره 17 ألف جنيه شهرياً.

وأضافت فؤاد في التحقيقات أنها لا تبيع أو تتاجر في المخدرات ولا تعرف شيئًا عن المواد المضبوطة، وقالت إنها تركت ابنتها الصغيرة مع جدتها وطالبت بالإفراج عنها لرعاية ابنتها.

من هي داليا فؤاد ؟

داليا فؤاد اشتهرت في البداية كصانعة محتوى، وخاصة المحتوى الاجتماعي المثير للجدل على السوشيال ميديا، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو تناقش خلالها قضايا اجتماعية وشخصية وأمور مثيرة للجدل، ما جعلها محط اهتمام العديد من المتابعين.، وهي أقرب إلى القضايا الجنسية، وغيرها وبعد أن حصلت على قدر من الشهرة انتقلت للعمل في قناة القاهرة والناس، لتصبح مذيعة، لتواصل تفجير المزيد من القضايا المثيرة للجدل.

داليا فؤاد من مواليد عام 1985، خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، بدأت مسيرتها في عالم السوشيال ميديا والقنوات التلفزيونية بتقديم العديد من البرامج، وكان أبرزها برنامج "سائقات الصحراء 2"، بالإضافة إلى الموسم الثاني من برنامج "سديم"، الذي عُرض على قناة "القاهرة والناس".

لم تقتصر شهرة داليا فؤاد على تقديم البرامج فقط، بل خاضت تجربة التمثيل، وشاركت في مسلسل "عريس ديليفري" مع الفنان الكوميدي هاني رمزي، كما ظهرت في مسلسل "جوز ماما" إلى جانب عدد من النجوم.

وتعتبر داليا فؤاد من الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتمتع بشعبية، ويتابعها أكثر من نصف مليون شخص عبر حساباتها الشخصية على "إنستغرام" و"تيك توك"، وتشارك بشكل دوري فيديوهات ومحتوى يعكس اهتمامها بالقضايا الاجتماعية والمصطلحات التي تهم جمهورها.