إيلاف من القاهرة: كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم، المخرج الأرجنتيني الشهير جاسبر نوي، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وقدم مدير مهرجان القاهرة الناقد الفني عصام زكريا، جائزة الإنجاز الإبداعي لجاسبر نوي، وسط احتفاء عدد كبير من صناع السينما.

تقدم هذه الجلسة، التي يديرها الناقد الفني مو عبدي، فرصة نادرة لصناع الأفلام وعشاق السينما للتعلم من أحد أكثر الأصوات جرأة في الصناعة، والمهتم بتخطي حدود الإبداع السينمائية والمعايير السائدة في السرد السينمائي.

المخرج الشهير جاسبار نوي معروف بسردياته الجريئة وابتكاراته البصرية في أفلام مثل Enter the Void وIrreversible.

ويشارك نوي نهجه المميز في صناعة الأفلام، ويناقش موضوعات التجربة الإنسانية، والجرأة الإبداعية، المشاعر الفياضة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.